Новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола

Фото с сайта pixabay.com

Новая вакцина была создана в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наукограде Кольцово.

О завершении исследований препарата против лихорадки Эбола сообщил глава наукограда Кольцово Николай Красников на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 1 февраля.

Впервые лихорадка Эбола была зафиксирована в 1976 году в Западной Африке. Только с 2013 по 2016 год на западе континента от болезни погибли 11 тысяч человек.

По словам Николая Красникова, в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» долго проводили клинические испытания, теперь вакцина готова к практическому применению.

Напомним, 29 января стало известно, что учёные Новосибирского Академгородка изучают слабоумие на мини-мозгах.