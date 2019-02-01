Новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола

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Новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки ЭболаРубрика: наука
01.02.2019 17:14
Фото с сайта pixabay.com
Новая вакцина была создана в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наукограде Кольцово.
О завершении исследований препарата против лихорадки Эбола сообщил глава наукограда Кольцово Николай Красников на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 1 февраля.
Впервые лихорадка Эбола была зафиксирована в 1976 году в Западной Африке. Только с 2013 по 2016 год на западе континента от болезни погибли 11 тысяч человек.
По словам Николая Красникова, в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» долго проводили клинические испытания, теперь вакцина готова к практическому применению.
Напомним, 29 января стало известно, что учёные Новосибирского Академгородка изучают слабоумие на мини-мозгах.
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