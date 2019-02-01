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Новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола

Рубрика: наука

01.02.2019 17:14

Фото с сайта pixabay.com

Новая вакцина была создана в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наукограде Кольцово.

О завершении исследований препарата против лихорадки Эбола сообщил глава наукограда Кольцово Николай Красников на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 1 февраля.

Впервые лихорадка Эбола была зафиксирована в 1976 году в Западной Африке. Только с 2013 по 2016 год на западе континента от болезни погибли 11 тысяч человек. 

По словам Николая Красникова, в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» долго проводили клинические испытания, теперь вакцина готова к практическому применению. 

Напомним, 29 января стало известно, что учёные Новосибирского Академгородка изучают слабоумие на мини-мозгах.

Теги: болезни СО РАН вакцина

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сегодня 17:37 Афиша 0 Коммент.

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