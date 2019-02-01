Новосибирскую строительную компанию в третий раз требуют признать банкротом

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Обманутая дольщица подала заявление о том, что фирма «Арго» не способна выполнять свои обязанности; это уже третий иск в отношении компании.

На сайте Арбитражного суда по Новосибирской области 30 января 2019 года было опубликовано заявление о том, что строительная фирма «Арго» несостоятельна.

Компания «Арго» занимается несколькими крупными проектами: район «Олимпийской славы», который ещё достраивается, готовый «Дом на Островского» и ТЦ Lexx. Генеральный директор Олег Мирошников является по совместительству депутатом Законодательного собрания Новосибирской области.

Иск на компанию подала дольщик Галина Лихач. Её дом уже достраивался, но представитель истицы настаивал на том, что компания не выполнит обязательства и нужно расторгать договор и подавать иск в суд. Он также заявил, что будет подавать заявления о банкротстве постоянно, пока не примут. Первый иск был подан 9 января 2019 года.

На «Арго» неоднократно подавали иски о банкротстве. Так, в августе 2017 года это сделала компания «СибСтройМонтаж» из-за долга в 618 тысяч рублей, но затем иск был отозван. Ситуация повторилась в феврале 2018. Фирма «Рубеж» выдвинула аналогичные требования по причине долга в 3,3 миллиона рублей, но так же через некоторое время отозвала иск.

Напомним, 22 января омский бизнесмен стал банкротом в надежде не платить огромный долг.