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Новосибирскую строительную компанию в третий раз требуют признать банкротом

Рубрика: экономика

01.02.2019 10:59

Фото с сайта argosk.ru

Обманутая дольщица подала заявление о том, что фирма «Арго» не способна выполнять свои обязанности; это уже третий иск в отношении компании.

На сайте Арбитражного суда по Новосибирской области 30 января 2019 года было опубликовано заявление о том, что строительная фирма «Арго» несостоятельна. 

Компания «Арго» занимается несколькими крупными проектами: район «Олимпийской славы», который ещё достраивается, готовый «Дом на Островского» и ТЦ Lexx. Генеральный директор Олег Мирошников является по совместительству депутатом Законодательного собрания Новосибирской области.

Иск на компанию подала дольщик Галина Лихач. Её дом уже достраивался, но представитель истицы настаивал на том, что компания не выполнит обязательства и нужно расторгать договор и подавать иск в суд. Он также заявил, что будет подавать заявления о банкротстве постоянно, пока не примут. Первый иск был подан 9 января 2019 года.

На «Арго» неоднократно подавали иски о банкротстве. Так, в августе 2017 года это сделала компания «СибСтройМонтаж» из-за долга в 618 тысяч рублей, но затем иск был отозван. Ситуация повторилась в феврале 2018. Фирма «Рубеж» выдвинула аналогичные требования по причине долга в 3,3 миллиона рублей, но так же через некоторое время отозвала иск.

Напомним, 22 января омский бизнесмен стал банкротом в надежде не платить огромный долг.

Теги: банкротство бизнес арбитражный суд

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Новосибирскую строительную компанию в третий раз требуют признать банкротом

сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 10:53 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском спасатели достают рабочего из-под завала

сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

Сибирская таможня в 2018 году нашла два миллиона единиц контрафакта

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

В новосибирских школах стартовала запись в первый класс

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт выставка об истории музыкального театра

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирск оказался городом с самым сильным подорожанием минивэнов

сегодня 08:48 Авто 0 Коммент.

Половине новосибирцев тяжело работать зимой

сегодня 08:08 Работа 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл в матче с «Йокеритом» во время овертайма

вчера 22:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

Презентовали первое за десять лет издание Красной книги Новосибирской области

вчера 18:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Соловьёв и Аллан Пиз проведут мастер-класс в Новосибирске

вчера 18:19 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей

вчера 16:22 Экономика 0 Коммент.

Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не могут улететь из Якутска вторые сутки

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

вчера 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

вчера 13:34 Хроника 0 Коммент.

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