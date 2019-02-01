Ольга Бузова отметила достижения новосибирских учёных

Фото из личного профиля Ольги Бузовой в Instagram

Известная российская телеведущая и певица написала пост в Instagram о важности нового открытия учёных СО РАН: открыты наночастицы, понижающие артериальное давление.

Ольга Бузова опубликовала пост в Instagram, где оценила важность открытий новосибирских биологов. Сегодня инфаркты, инсульты, сердечная недостаточность и другие сердечно-сосудистые заболевания – причина большого числа смертей.

По статистике ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), каждый год от этих болезней умирают 17 миллионов людей.

«Поэтому открытые новосибирскими учёными наночастицы, которые способны понижать давление – это огромный шаг вперёд», – пишет в посте Ольга Бузова.

Учёные НГУ и СО РАН создали препарат, который состоит из наночастиц и коротких молекул ДНК. Он способен на длительный срок понижать артериальное давление. Этот факт был проверен на лабораторных крысах, которые предрасположены к гипертонии. Грызунам вводили небольшие дозы нового препарата, после чего давление понижалось.

Учёные не обнаружили у подопытных дискомфорта или побочных эффектов и теперь надеются, что лекарство быстро пройдёт клинические испытания и начнёт применяться на практике.

Напомним, специалисты клиники Мешалкина провели уникальную операцию на детском сердце.