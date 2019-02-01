По текстам новосибирской рок-певицы Янки Дягилевой написали диссертацию

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Московская аспирантка занималась изучением пространства в текстах Янки Дягилевой и других рок-поэтов.

25 января в Москва состоялась защита кандидатской диссертации аспирантки Института международного права и экономики имени А. С. Грибоедова Кристины Пауэр. Она была посвящена изучению структуры художественного пространства в русской рок-поэзии на примере текстов песен Александра Башлачёва, Егора Летова и Янки Дягилевой. Как отмечает Кристина Пауэр, ранее художественное пространство в поэзии этих трёх авторов, в особенности Летова и Дягилевой, было изучено фрагментарно.

Как отмечает автор работы, выбор именно этих рок-поэтов был обусловлен не только их принадлежностью к «периферийному року» (Егор Летов и Янка Дягилева являются представителями «сибирской школы»), но и тем, что в творчестве музыкантов был обнаружен «комплекс сходных мировоззренческих установок». Также роль сыграло их личное знакомство и соавторство.

Напомним, в апреле прошлого, 2018 года в Новосибирске был взят под охрану дом Янки Дягилевой, которому ранее угрожал снос.