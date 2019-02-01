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По текстам новосибирской рок-певицы Янки Дягилевой написали диссертацию

Рубрика: общество, культура

01.02.2019 12:44

фото с сайта wikipedia.org

Московская аспирантка занималась изучением пространства в текстах Янки Дягилевой и других рок-поэтов.

25 января в Москва состоялась защита кандидатской диссертации аспирантки Института международного права и экономики имени А. С. Грибоедова Кристины Пауэр. Она была посвящена изучению структуры художественного пространства в русской рок-поэзии на примере текстов песен Александра Башлачёва, Егора Летова и Янки Дягилевой. Как отмечает Кристина Пауэр, ранее художественное пространство в поэзии этих трёх авторов, в особенности Летова и Дягилевой, было изучено фрагментарно.

Как отмечает автор работы, выбор именно этих рок-поэтов был обусловлен не только их принадлежностью к «периферийному року» (Егор Летов и Янка Дягилева являются представителями «сибирской школы»), но и тем, что в творчестве музыкантов был обнаружен «комплекс сходных мировоззренческих установок». Также роль сыграло их личное знакомство и соавторство.

Напомним, в апреле прошлого, 2018 года в Новосибирске был взят под охрану дом Янки Дягилевой, которому ранее угрожал снос.

Теги: вузы поэзия

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сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

В новосибирских школах стартовала запись в первый класс

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт выставка об истории музыкального театра

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:48 Авто 0 Коммент.

Половине новосибирцев тяжело работать зимой

сегодня 08:08 Работа 0 Коммент.

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вчера 22:04 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Соловьёв и Аллан Пиз проведут мастер-класс в Новосибирске

вчера 18:19 Афиша 0 Коммент.

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вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:18 Общество 0 Коммент.

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