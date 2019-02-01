Под Новосибирском спасатели достают рабочего из-под завала

Лента новостейПредложить новость
Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре дня
Новосибирскую строительную компанию в третий раз требуют признать банкротом
Сибирская таможня в 2018 году нашла два миллиона единиц контрафакта
Презентовали первое за десять лет издание Красной книги Новосибирской области
В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей
В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь
Под Новосибирском спасатели достают рабочего из-под завалаРубрика: проиcшествия
01.02.2019 10:34
фото из группы АСС НСО «ВКонтакте»
В посёлке Восход под Новосибирском во время прокладки труб рабочего завалило землёй.
При копке траншеи для прокладки труб рабочего завалило осыпавшимся грунтом – сообщает аварийно-спасательная служба Новосибирской области в социальной сети «Вконтакте». Инцидент произошёл в районе села Каменка 31 января в 21:35. Мужчина находился на глубине пяти метров.
На место происшествия прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда АСС по региону. Операция проходила совместно с муниципальной аварийно-спасательной службой.
С помощью лопаты спасатели избавились от полутора метров осыпавшегося грунта. По предварительной информации, на месте происшествия только один пострадавший.
Вечером работы по прокладке труб в посёлке Восход приостановили из-за угрозы повторного обрушения грунта.
Напомним, в январе спасатели на снегоходе помогли врачам скорой добраться до пациента.
Комментарии
Лента новостей
Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре дня
Новосибирскую строительную компанию в третий раз требуют признать банкротом
Сибирская таможня в 2018 году нашла два миллиона единиц контрафакта
Презентовали первое за десять лет издание Красной книги Новосибирской области
В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей
В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь
Статьи по теме
Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова
Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...
Новости по теме
Популярное