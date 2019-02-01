Под Новосибирском спасатели достают рабочего из-под завала

фото из группы АСС НСО «ВКонтакте»

В посёлке Восход под Новосибирском во время прокладки труб рабочего завалило землёй.

При копке траншеи для прокладки труб рабочего завалило осыпавшимся грунтом – сообщает аварийно-спасательная служба Новосибирской области в социальной сети «Вконтакте». Инцидент произошёл в районе села Каменка 31 января в 21:35. Мужчина находился на глубине пяти метров.

На место происшествия прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда АСС по региону. Операция проходила совместно с муниципальной аварийно-спасательной службой.

С помощью лопаты спасатели избавились от полутора метров осыпавшегося грунта. По предварительной информации, на месте происшествия только один пострадавший.

Вечером работы по прокладке труб в посёлке Восход приостановили из-за угрозы повторного обрушения грунта.

Напомним, в январе спасатели на снегоходе помогли врачам скорой добраться до пациента.