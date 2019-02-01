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С 1 февраля проиндексированы социальные выплаты для сибиряков

Рубрика: общество

01.02.2019 17:44

фото с сайта pixabay.com

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации отдельных видов социальных выплат на 4,3 %, что сопоставимо с размером инфляции.

С сегодняшнего дня, 1 февраля, в России проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, которые получают инвалиды, ветераны боевых действий, герои СССР, России, соцтруда, лица, подвергшиеся воздействию радиации.

На 4,3 % проиндексирована единая денежная выплата. В рублёвом варианте она теперь равна 1121,42 рубля в месяц. Набор услуг включает предоставление лекарств, медицинских изделий продуктов лечебного питания, а также путёвки на лечение и профилактику основных заболеваний. С сегодняшнего дня же увеличено пособие родственникам на погребение умершего неработающего пенсионера. Теперь оно составляет 5946,47 рубля.

Изменения коснулись и пособий по беременности и родам, также по уходу за ребёнком до полутора лет. Единовременное пособие при рождении составит 17 479,72 рубля. Коэффициент 1,043 применяется и к другим видам пособий, например, пособию беременной жене военнослужащего по призыву. Индексации не коснутся региональных пособий.

Напомним, в Новосибирской области впервые с 2012 года увеличится на 4 % областной семейный капитал. 

Теги: правительство выплаты пособия

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сегодня 17:14 Наука 0 Коммент.

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сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:22 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

Стоимость поездок в новосибирских такси вырастет из-за холодов

сегодня 12:24 Авто 0 Коммент.

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сегодня 12:12 Культура 0 Коммент.

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сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

Солдат в Сибири не выпускают из казарм поодиночке

сегодня 10:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

В новосибирских школах стартовала запись в первый класс

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт выставка об истории музыкального театра

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирск оказался городом с самым сильным подорожанием минивэнов

сегодня 08:48 Авто 0 Коммент.

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сегодня 08:08 Работа 0 Коммент.

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