С 1 февраля проиндексированы социальные выплаты для сибиряков

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С 1 февраля проиндексированы социальные выплаты для сибиряковРубрика: общество
01.02.2019 17:44
фото с сайта pixabay.com
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации отдельных видов социальных выплат на 4,3 %, что сопоставимо с размером инфляции.
С сегодняшнего дня, 1 февраля, в России проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, которые получают инвалиды, ветераны боевых действий, герои СССР, России, соцтруда, лица, подвергшиеся воздействию радиации.
На 4,3 % проиндексирована единая денежная выплата. В рублёвом варианте она теперь равна 1121,42 рубля в месяц. Набор услуг включает предоставление лекарств, медицинских изделий продуктов лечебного питания, а также путёвки на лечение и профилактику основных заболеваний. С сегодняшнего дня же увеличено пособие родственникам на погребение умершего неработающего пенсионера. Теперь оно составляет 5946,47 рубля.
Изменения коснулись и пособий по беременности и родам, также по уходу за ребёнком до полутора лет. Единовременное пособие при рождении составит 17 479,72 рубля. Коэффициент 1,043 применяется и к другим видам пособий, например, пособию беременной жене военнослужащего по призыву. Индексации не коснутся региональных пособий.
Напомним, в Новосибирской области впервые с 2012 года увеличится на 4 % областной семейный капитал.
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