Солдат в Сибири не выпускают из казарм поодиночке

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Солдат в Сибири не выпускают из казарм поодиночкеРубрика: общество
01.02.2019 10:53
фото предоставлено пресс-службой Центрального военного округа
Программу подготовки и распорядок дня сибирских военнослужащих изменили из-за погоды.
В воинских частях Западной Сибири из-за аномальных морозов скорректировали программу боевой подготовки. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в 41-й общевойсковой армии, дислоцированной на территории Новосибирской и Кемеровской областей, изменён распорядок дня.
Занятия на полигонах для солдат-срочников сокращены до минимума. Большую часть дня они проводят внутри зданий – в учебных классах и приказарменных помещениях. Построения на плацу и перемещения на открытом воздухе ограничены до минимума. Кроме того, солдатам не разрешают без особой необходимости выходить на улицу поодиночке.
Минувшей ночью в местах размещения воинских частей 41-й армии температура воздуха опускалась до -40 градусов.
Напомним, в конце января специалисты МЧС порекомендовали новосибирцам по возможности не выходить из дома.
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