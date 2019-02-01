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Солдат в Сибири не выпускают из казарм поодиночке

Рубрика: общество

01.02.2019 10:53

фото предоставлено пресс-службой Центрального военного округа

Программу подготовки и распорядок дня сибирских военнослужащих изменили из-за погоды.

В воинских частях Западной Сибири из-за аномальных морозов скорректировали программу боевой подготовки. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в 41-й общевойсковой армии, дислоцированной на территории Новосибирской и Кемеровской областей, изменён распорядок дня.

Занятия на полигонах для солдат-срочников сокращены до минимума. Большую часть дня они проводят внутри зданий – в учебных классах и приказарменных помещениях. Построения на плацу и перемещения на открытом воздухе ограничены до минимума. Кроме того, солдатам не разрешают без особой необходимости выходить на улицу поодиночке.

Минувшей ночью в местах размещения воинских частей 41-й армии температура воздуха опускалась до -40 градусов.

Напомним, в конце января специалисты МЧС порекомендовали новосибирцам по возможности не выходить из дома.

Теги: Сибирь армия мороз

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В новосибирских школах стартовала запись в первый класс

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В Новосибирске пройдёт выставка об истории музыкального театра

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирск оказался городом с самым сильным подорожанием минивэнов

сегодня 08:48 Авто 0 Коммент.

Половине новосибирцев тяжело работать зимой

сегодня 08:08 Работа 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл в матче с «Йокеритом» во время овертайма

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вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

Презентовали первое за десять лет издание Красной книги Новосибирской области

вчера 18:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Соловьёв и Аллан Пиз проведут мастер-класс в Новосибирске

вчера 18:19 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей

вчера 16:22 Экономика 0 Коммент.

Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

вчера 14:55 Общество 0 Коммент.

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