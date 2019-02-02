Сомнолог раскрыл секреты крепкого сна для «сов»

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Эксперт рассказал, как перестроить свой хронотип и начать просыпаться по утрам бодрым и счастливым.

Американские и британские учёные выяснили, что «совы» и «жаворонки» отличаются друг от друга на генетическом уровне. Однако хронотип человека определяется природой лишь наполовину. Также большое влияние оказывает внешнее окружение и возраст. Так, человек, считавший себя в молодости «совой», к старости нередко становится «жаворонком».

Перестроить свой хронотип можно и нарочно. Сомнолог Михаил Полуэктов рассказал «Вечерней Москве», что для перевоплощения в «жаворонка» нужно активно вести себя утром и не нагружать себя делами вечером.

«Лучше всего выстроить свой сон таким образом, чтобы просыпаться не по будильнику, а естественным образом. Поскольку глубина сна изменяется циклически, в течение полутора часов, поэтому в 7 утра, например, вам проснуться непросто, а уже в 7:30 – легко. Чтобы поймать то самое время, понаблюдайте за естественным течением биологического ритма сна и бодрствования», – посоветовал сомнолог.

После определения «своего часа», отметил эксперт, нужно переходить на новый режим дня. Поначалу утро может и не быть бодрым и весёлым. Для того, чтобы его улучшить, нужно распахнуть шторы, включить весёлую музыку, сделать зарядку. Также важно не забыть про вкусный завтрак.

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