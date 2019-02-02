Лента новостейПредложить новость
Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине
По текстам новосибирской рок-певицы Янки Дягилевой написали диссертацию
Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре дня
Новосибирскую строительную компанию в третий раз требуют признать банкротом
Сомнолог раскрыл секреты крепкого сна для «сов»Рубрика: общество
02.02.2019 08:05
фото с сайта pixabay.com
Эксперт рассказал, как перестроить свой хронотип и начать просыпаться по утрам бодрым и счастливым.
Американские и британские учёные выяснили, что «совы» и «жаворонки» отличаются друг от друга на генетическом уровне. Однако хронотип человека определяется природой лишь наполовину. Также большое влияние оказывает внешнее окружение и возраст. Так, человек, считавший себя в молодости «совой», к старости нередко становится «жаворонком».
Перестроить свой хронотип можно и нарочно. Сомнолог Михаил Полуэктов рассказал «Вечерней Москве», что для перевоплощения в «жаворонка» нужно активно вести себя утром и не нагружать себя делами вечером.
«Лучше всего выстроить свой сон таким образом, чтобы просыпаться не по будильнику, а естественным образом. Поскольку глубина сна изменяется циклически, в течение полутора часов, поэтому в 7 утра, например, вам проснуться непросто, а уже в 7:30 – легко. Чтобы поймать то самое время, понаблюдайте за естественным течением биологического ритма сна и бодрствования», – посоветовал сомнолог.
После определения «своего часа», отметил эксперт, нужно переходить на новый режим дня. Поначалу утро может и не быть бодрым и весёлым. Для того, чтобы его улучшить, нужно распахнуть шторы, включить весёлую музыку, сделать зарядку. Также важно не забыть про вкусный завтрак.
Напомним, в октябре 2018 года исследователи рассказали, что снится новосибирцам, и поделились другими их особенностями.
Комментарии
Лента новостей
Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине
По текстам новосибирской рок-певицы Янки Дягилевой написали диссертацию
Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре дня
Новосибирскую строительную компанию в третий раз требуют признать банкротом
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное