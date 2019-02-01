Условный срок пробудил материнскую ответственность в жительнице Новосибирской области

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Условный срок пробудил материнскую ответственность в жительнице Новосибирской областиРубрика: общество
01.02.2019 19:43
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области женщина не платила алименты на содержание своих детей, пила алкоголь и в целом вела асоциальный образ жизни, однако уголовное наказание побудило её исправиться.
Жительницу Багана суд обязал выплачивать своим десятилетней дочери и семилетнему сыну алименты в размере трети её заработков. Сами дети жили в соседнем селе с отцом.
Женщина вела асоциальный образ жизни, пила много алкоголя, не работала и, соответственно, ничего не платила детям. В первый раз её наказали за это 80 часами обязательных работ, но гражданка так и не поменялась.
В следующий раз за уклонение от уплаты алиментов в отношении неё возбудили уже уголовное дело. Суд приговорил её к году условного лишения свободы.
«Буквально через пару дней после оглашения приговора гражданку словно подменили. Она начала активно искать работу и, со слов соседей, перестала употреблять спиртное, навела порядок в доме и во дворе», – сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
Через две недели женщина пришла к судебному приставу с очередной радостной новостью: она официально трудоустроилась в местный крупный супермаркет. Так что теперь она сможет выплачивать алименты детям.
Напомним, в октябре 2018 года пристав и алименты воссоединили враждующих супругов в Новосибирской области.
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