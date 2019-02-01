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Условный срок пробудил материнскую ответственность в жительнице Новосибирской области

Рубрика: общество

01.02.2019 19:43

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области женщина не платила алименты на содержание своих детей, пила алкоголь и в целом вела асоциальный образ жизни, однако уголовное наказание побудило её исправиться.

Жительницу Багана суд обязал выплачивать своим десятилетней дочери и семилетнему сыну алименты в размере трети её заработков. Сами дети жили в соседнем селе с отцом.

Женщина вела асоциальный образ жизни, пила много алкоголя, не работала и, соответственно, ничего не платила детям. В первый раз её наказали за это 80 часами обязательных работ, но гражданка так и не поменялась.

В следующий раз за уклонение от уплаты алиментов в отношении неё возбудили уже уголовное дело. Суд приговорил её к году условного лишения свободы.

«Буквально через пару дней после оглашения приговора гражданку словно подменили. Она начала активно искать работу и, со слов соседей, перестала употреблять спиртное, навела порядок в доме и во дворе», – сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Через две недели женщина пришла к судебному приставу с очередной радостной новостью: она официально трудоустроилась в местный крупный супермаркет. Так что теперь она сможет выплачивать алименты детям.

Напомним, в октябре 2018 года пристав и алименты воссоединили враждующих супругов в Новосибирской области.

Теги: добро суд УФССП по Новосибирской области

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