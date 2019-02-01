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В наукоградах продолжается развитие бизнес-инкубаторов

Рубрика: общество

01.02.2019 15:46

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В Кольцове и Бийске реализуются комплексные программы поддержки молодых специалистов.

Сегодня, 1 февраля, прошла пресс-конференция, на которой обсуждались вопросы развития двух наукоградов Сибири.

Мэр Кольцова Николай Красников обсудил с главой администрации Бийска Александром Студеникиным достижения и успехи молодых специалистов. По итогам 2018 года индивидуальные предприниматели Кольцова реализовали товаров на общую сумму более 2 миллиардов рублей, а из Бийска успешно вышли на рынок более 50 % рецензентов инкубаторов и 59 стартапов.

За 2018 год оборот компаний, которые начинали свой бизнес в Бийске, превысил 200 миллионов рублей. В Кольцове успеха добились 60 компаний. Одними из тех, кто первыми добился заметного успеха, были фирмы «Аэросервис» и «Ангиолайн». На сегодняшний день в Кольцове зарегистрировано 620 индивидуальных предпринимателей. В 2018 году их стало, по сравнению с предыдущим годом, на 240 больше.

«Некоторые из наших рецензентов начинали как небольшие компании по 30-40 человек и создавали кооперативы. Если компания правильно развивалась, то она перерастала в крупную со штатом сотрудников более 900 человек и миллиардными оборотами», – прокомментировал Николай Красников.

В комплексную программу поддержки молодых специалистов входит обеспечение платформами для научной деятельности и развития своих проектов, для семей создаётся эффективная социальная инфраструктура с учебными заведениями и новыми жилыми комплексами. Бизнес-инкубатор позволяют реализовать свои проекты и объединиться с другими единомышленниками для развития компании.

Напомним, на базе НГТУ планируют запустить бизнес-инкубатор для студентов.

Теги: малый бизнес стартапы наука

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Предложить новость

Условный срок пробудил материнскую ответственность в жительнице Новосибирской области

сегодня 19:43 Общество 0 Коммент.

Мозаика на ДК «Строителей» признана объектом культурного наследия

сегодня 19:21 Общество 0 Коммент.

500 танцоров и коллективов поборются за призы на конкурсе Red Fest в Новосибирске

сегодня 17:37 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола

сегодня 17:14 Наука 0 Коммент.

Животные Новосибирского зоопарка справляются с аномальными морозами

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Жительнице Барнаула грозят исправительные работы за оскорбление полицейского в Instagram

сегодня 14:22 Хроника 0 Коммент.

По текстам новосибирской рок-певицы Янки Дягилевой написали диссертацию

сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

Стоимость поездок в новосибирских такси вырастет из-за холодов

сегодня 12:24 Авто 0 Коммент.

Люди из Денисовой пещеры на Алтае оказались значительно древнее

сегодня 12:12 Культура 0 Коммент.

Более 20 тысяч новосибирцев заболели ОРВИ за неделю

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре дня

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую строительную компанию в третий раз требуют признать банкротом

сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

Солдат в Сибири не выпускают из казарм поодиночке

сегодня 10:53 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском спасатели достают рабочего из-под завала

сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

Сибирская таможня в 2018 году нашла два миллиона единиц контрафакта

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

В новосибирских школах стартовала запись в первый класс

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт выставка об истории музыкального театра

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирск оказался городом с самым сильным подорожанием минивэнов

сегодня 08:48 Авто 0 Коммент.

Половине новосибирцев тяжело работать зимой

сегодня 08:08 Работа 0 Коммент.

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