В наукоградах продолжается развитие бизнес-инкубаторов

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В Кольцове и Бийске реализуются комплексные программы поддержки молодых специалистов.

Сегодня, 1 февраля, прошла пресс-конференция, на которой обсуждались вопросы развития двух наукоградов Сибири.

Мэр Кольцова Николай Красников обсудил с главой администрации Бийска Александром Студеникиным достижения и успехи молодых специалистов. По итогам 2018 года индивидуальные предприниматели Кольцова реализовали товаров на общую сумму более 2 миллиардов рублей, а из Бийска успешно вышли на рынок более 50 % рецензентов инкубаторов и 59 стартапов.

За 2018 год оборот компаний, которые начинали свой бизнес в Бийске, превысил 200 миллионов рублей. В Кольцове успеха добились 60 компаний. Одними из тех, кто первыми добился заметного успеха, были фирмы «Аэросервис» и «Ангиолайн». На сегодняшний день в Кольцове зарегистрировано 620 индивидуальных предпринимателей. В 2018 году их стало, по сравнению с предыдущим годом, на 240 больше.

«Некоторые из наших рецензентов начинали как небольшие компании по 30-40 человек и создавали кооперативы. Если компания правильно развивалась, то она перерастала в крупную со штатом сотрудников более 900 человек и миллиардными оборотами», – прокомментировал Николай Красников.

В комплексную программу поддержки молодых специалистов входит обеспечение платформами для научной деятельности и развития своих проектов, для семей создаётся эффективная социальная инфраструктура с учебными заведениями и новыми жилыми комплексами. Бизнес-инкубатор позволяют реализовать свои проекты и объединиться с другими единомышленниками для развития компании.

Напомним, на базе НГТУ планируют запустить бизнес-инкубатор для студентов.