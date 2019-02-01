В новосибирских школах стартовала запись в первый класс

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В этом году школы Новосибирска рассчитывают принять более 21 тысячи первоклассников.

Запись в первый класс стартовала 1 февраля в полночь, за первые часы нарушений при подаче заявлений замечено не было. Утверждённые строки в этом году – с 1 февраля по 30 июня для тех, кто подаёт заявление по прописке, и с 1 июля по 5 сентября – для желающих записаться в другое учебное заведение при наличии свободных мест.

Родители могут подать заявление лично в школе или воспользовавшись порталом Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, информацию о прописке и само заявление.

В этом году первоклассников ждут 790 школ Новосибирской области – в них примут 16 500 человек. В городе 210 учебных заведений приготовили места для 21 500 первоклассников.

Напомним, в декабре новосибирские школьники приняли участие в соревнованиях по робототехнике.