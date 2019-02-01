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В новосибирских школах стартовала запись в первый класс

Рубрика: общество

01.02.2019 09:58

фото с сайта pixabay.com

В этом году школы Новосибирска рассчитывают принять более 21 тысячи первоклассников.

Запись в первый класс стартовала 1 февраля в полночь, за первые часы нарушений при подаче заявлений замечено не было. Утверждённые строки в этом году – с 1 февраля по 30 июня для тех, кто подаёт заявление по прописке, и с 1 июля по 5 сентября – для желающих записаться в другое учебное заведение при наличии свободных мест.

Родители могут подать заявление лично в школе или воспользовавшись порталом Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, информацию о прописке и само заявление.

В этом году первоклассников ждут 790 школ Новосибирской области – в них примут 16 500 человек. В городе 210 учебных заведений приготовили места для 21 500 первоклассников.

Напомним, в декабре новосибирские школьники приняли участие в соревнованиях по робототехнике.

Теги: Новосибирская область школы дети

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Предложить новость

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Новосибирскую строительную компанию в третий раз требуют признать банкротом

сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 10:53 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском спасатели достают рабочего из-под завала

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сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

В новосибирских школах стартовала запись в первый класс

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт выставка об истории музыкального театра

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирск оказался городом с самым сильным подорожанием минивэнов

сегодня 08:48 Авто 0 Коммент.

Половине новосибирцев тяжело работать зимой

сегодня 08:08 Работа 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл в матче с «Йокеритом» во время овертайма

вчера 22:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

Презентовали первое за десять лет издание Красной книги Новосибирской области

вчера 18:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Соловьёв и Аллан Пиз проведут мастер-класс в Новосибирске

вчера 18:19 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей

вчера 16:22 Экономика 0 Коммент.

Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не могут улететь из Якутска вторые сутки

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

вчера 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

вчера 13:34 Хроника 0 Коммент.

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