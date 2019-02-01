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Жительнице Барнаула грозят исправительные работы за оскорбление полицейского в Instagram

Рубрика: проиcшествия

01.02.2019 14:22

Фото с сайта pixabay.com

Сибирячка была раздосадована претензиями со стороны полиции и в нецензурной форме высказала всё, что думает о правоохранительных органах.

Жительницу Барнаула могут привлечь к ответственности за критику полицейского. Женщина выложила в социальную сеть Instagram видео, в котором, не стесняясь в выражениях, она высказывает всё, что думает о полиции.

«Выяснилось, что женщина вернулась из магазина, где прошла проверка и её обвинили в хищении средств из кассы. Она осталась недовольна и решила высказаться», – сообщают в пресс-службе МВД.

Сотрудники правоохранительных органов увидели запись, опубликованную ещё в декабре 2018 года, только сейчас, и сочли оскорблением нецензурную лексику в свой адрес. 

Обвиняемой теперь грозит штраф в 40 тысяч рублей и обязательные исправительные работы. На данный момент видео в общем доступе нет. Вероятно, женщина сама удалила его после начала разбирательства.

Напомним, 22 декабря жителя Татарска обвинили в оскорблении полицейского.

Теги: полиция МВД instagram

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