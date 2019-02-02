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18 человек спасены из замерзшего на трассе автобуса под НовосибирскомРубрика: общество
02.02.2019 12:51
фото с сайта pixabay.com
Сотрудники ГИБДД в Ордынском районе ранним утром обнаружили на трассе неисправный автобус.
Сегодня утром, 2 февраля, сотрудники ГИБДД обнаружили на трассе автобус, который вёз 18 пассажиров из Завьялово Алтайского края в Новосибирск. Из-за неисправности он остановился на обочине. Дорожные инспекторы вызвали подменный транспорт для пассажиров и техпомощь для автобуса. Все благополучно добрались в Новосибирск. Транспортное средство отбуксировано в тёплое помещение для ремонта.
В ГИБДД настоятельно рекомендуют не выезжать на автодороги в сильные морозы, а при необходимости — тщательно проверить техническую исправность и готовность транспортного средства к вынужденной остановке. Все трассы патрулируются как полицией, так и дорожными службами, чтобы оказать помощь в случае необходимости.
Напомним, ранее мы сообщали, по каким телефонам звонить для экстренной помощи на дороге в морозы при неисправности авто.
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Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону
18 человек спасены из замерзшего на трассе автобуса под Новосибирском
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