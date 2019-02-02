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18 человек спасены из замерзшего на трассе автобуса под Новосибирском

Рубрика: общество

02.02.2019 12:51

фото с сайта pixabay.com

Сотрудники ГИБДД в Ордынском районе ранним утром обнаружили на трассе неисправный автобус.

Сегодня утром, 2 февраля, сотрудники ГИБДД обнаружили на трассе автобус, который вёз 18 пассажиров из Завьялово Алтайского края в Новосибирск. Из-за неисправности он остановился на обочине. Дорожные инспекторы вызвали подменный транспорт для пассажиров и техпомощь для автобуса. Все благополучно добрались в Новосибирск. Транспортное средство отбуксировано в тёплое помещение для ремонта. 

В ГИБДД настоятельно рекомендуют не выезжать на автодороги в сильные морозы, а при необходимости — тщательно проверить техническую исправность и готовность транспортного средства к вынужденной остановке. Все трассы патрулируются как полицией, так и дорожными службами, чтобы оказать помощь в случае необходимости.

Напомним, ранее мы сообщали, по каким телефонам звонить для экстренной помощи на дороге в морозы при неисправности авто. 

Теги: морозы полиция аномалия

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Предложить новость

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сегодня 14:30 Хроника 0 Коммент.

Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону

сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопед

сегодня 13:20 Хроника 0 Коммент.

18 человек спасены из замерзшего на трассе автобуса под Новосибирском

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области температура упала до -49 градусов

сегодня 11:15 Общество 0 Коммент.

На дорогах Новосибирской области начали работу пункты обогрева

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирец зарегистрировал в маленькой комнате 400 мигрантов

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине

сегодня 08:32 Экономика 0 Коммент.

Сомнолог раскрыл секреты крепкого сна для «сов»

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области отметил свой день рождения

вчера 21:22 Общество 0 Коммент.

Кинокритики составили топ самых ожидаемых блокбастеров 2019 года

вчера 20:10 Афиша 0 Коммент.

Условный срок пробудил материнскую ответственность в жительнице Новосибирской области

вчера 19:43 Общество 0 Коммент.

Мозаика на ДК «Строитель признана объектом культурного наследия

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

500 танцоров и коллективов поборются за призы на конкурсе Red Fest в Новосибирске

вчера 17:37 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола

вчера 17:14 Наука 0 Коммент.

В наукоградах продолжается развитие бизнес-инкубаторов

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

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