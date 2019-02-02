Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону

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Командная гонка и суперспринт чемпионата России пройдут в Ижевске в марте.

Вчера, 1 февраля, Союз биатлонистов России сообщил об отмене чемпионата России, пятого этапа Кубка России и соревнований «Приз Глинского» в Новосибирске. Причиной стали сильные морозы, пришедшие Новосибирскую область и не позволяющие провести массовые соревнования.

На данный момент известно о назначении нового места и времени проведения чемпионата России. Он пройдёт в Ижевске с 14 по 20 марта: 16 марта — командная гонка, 17 марта — суперспринт, 19 марта — мега-масс-старт.

Напомним, новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу.