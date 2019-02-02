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Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону

Рубрика: общество

02.02.2019 13:54

фото с сайта pixabay.com

Командная гонка и суперспринт чемпионата России пройдут в Ижевске в марте.

Вчера, 1 февраля, Союз биатлонистов России сообщил об отмене чемпионата России, пятого этапа Кубка России и соревнований «Приз Глинского» в Новосибирске. Причиной стали сильные морозы, пришедшие Новосибирскую область и не позволяющие провести массовые соревнования.

На данный момент известно о назначении нового места и времени проведения чемпионата России. Он пройдёт в Ижевске с 14 по 20 марта: 16 марта — командная гонка, 17 марта — суперспринт, 19 марта — мега-масс-старт.

Напомним, новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу.

Теги: спорт морозы

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Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону

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В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопед

сегодня 13:20 Хроника 0 Коммент.

18 человек спасены из замерзшего на трассе автобуса под Новосибирском

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

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В Новосибирской области температура упала до -49 градусов

сегодня 11:15 Общество 0 Коммент.

На дорогах Новосибирской области начали работу пункты обогрева

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирец зарегистрировал в маленькой комнате 400 мигрантов

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:32 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:10 Афиша 0 Коммент.

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вчера 19:43 Общество 0 Коммент.

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