Кузбассовцы чуть не задушили пенсионера из-за шести тысяч рублей

Подросток рассказал своим знакомым взрослым, что у старика есть деньги в кошельке.

В суд направлено уголовное дело в отношении троих жителей Ленинска-Кузнецкого, которые совершили разбой с незаконным проникновением в жилище. Они чуть не убили пенсионера за несколько денежных купюр. Как установило следствие, инициатором нападения стал 17-летний парень, который зашёл к пенсионеру и попросил взаймы денег на проезд. Получая мелочь, он увидел, что в кошельке много купюр.

На улице молодой человек встретил своих знакомых — 27-летних ранее судимых местных жителей и предложил им отобрать деньги у старика. Втроём они поднялись в квартиру и стали долбить кулаками в дверь. От вибрации запорная щеколда соскочила с места, и дверь отворилась. Нападавшие сразу же накинулись на пенсионера и стали его душить, требуя отдать деньги. Мужчина выложил всё, что у него было — 6 тысяч 500 рублей.

Как только злоумышленники покинули квартиру, пенсионер сразу же отправился в полицию и дал подробное описание нападавших. Их задержали по горячим следам. Деньги были возвращены владельцу. А троица отправится в колонию в ближайшее время.

Напомним, в сентябре осуждены жители Новосибирской области, которые нападали на торговцев.