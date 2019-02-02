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Кузбассовцы чуть не задушили пенсионера из-за шести тысяч рублей

Рубрика: проиcшествия

02.02.2019 15:24

фото с сайта pixabay.com

Подросток рассказал своим знакомым взрослым, что у старика есть деньги в кошельке. 

В суд направлено уголовное дело в отношении троих жителей Ленинска-Кузнецкого, которые совершили разбой с незаконным проникновением в жилище. Они чуть не убили пенсионера за несколько денежных купюр. Как установило следствие, инициатором нападения стал 17-летний парень, который зашёл к пенсионеру и попросил взаймы денег на проезд. Получая мелочь, он увидел, что в кошельке много купюр. 

На улице молодой человек встретил своих знакомых — 27-летних ранее судимых местных жителей и предложил им отобрать деньги у старика. Втроём они поднялись в квартиру и стали долбить кулаками в дверь. От вибрации запорная щеколда соскочила с места, и дверь отворилась. Нападавшие сразу же накинулись на пенсионера и стали его душить, требуя отдать деньги. Мужчина выложил всё, что у него было — 6 тысяч 500 рублей.  

Как только злоумышленники покинули квартиру, пенсионер сразу же отправился в полицию и дал подробное описание нападавших. Их задержали по горячим следам. Деньги были возвращены владельцу. А троица отправится в колонию в ближайшее время. 

Напомним, в сентябре осуждены жители Новосибирской области, которые нападали на торговцев. 

Теги: разбой

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Предложить новость

Погиб основатель известного Томского театра «2+ку» Владимир Захаров

сегодня 14:30 Хроника 0 Коммент.

Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону

сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопед

сегодня 13:20 Хроника 0 Коммент.

18 человек спасены из замерзшего на трассе автобуса под Новосибирском

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области температура упала до -49 градусов

сегодня 11:15 Общество 0 Коммент.

На дорогах Новосибирской области начали работу пункты обогрева

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирец зарегистрировал в маленькой комнате 400 мигрантов

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине

сегодня 08:32 Экономика 0 Коммент.

Сомнолог раскрыл секреты крепкого сна для «сов»

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области отметил свой день рождения

вчера 21:22 Общество 0 Коммент.

Кинокритики составили топ самых ожидаемых блокбастеров 2019 года

вчера 20:10 Афиша 0 Коммент.

Условный срок пробудил материнскую ответственность в жительнице Новосибирской области

вчера 19:43 Общество 0 Коммент.

Мозаика на ДК «Строитель признана объектом культурного наследия

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

500 танцоров и коллективов поборются за призы на конкурсе Red Fest в Новосибирске

вчера 17:37 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола

вчера 17:14 Наука 0 Коммент.

В наукоградах продолжается развитие бизнес-инкубаторов

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Животные Новосибирского зоопарка справляются с аномальными морозами

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