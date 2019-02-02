Новосибирец зарегистрировал в маленькой комнате 400 мигрантов

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Новосибирец зарегистрировал в маленькой комнате 400 мигрантовРубрика: проиcшествия
02.02.2019 09:50
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
За махинации с документами ему по законодательству грозит почти 200 лет заключения.
Один из жителей Новосибирска в период с 9 января по 2 октября 2018 года смог прописать в комнате матери площадью 16,5 квадратных метров 400 мигрантов из ближнего зарубежья. Все они находились на территории России нелегально, сообщает прокуратура Кировского района Новосибирска.
Мужчина решил таким способом подзаработать: за каждого прописанного иностранного гражданина он получал 300 рублей. Ежедневно новосибирец получал от посредника по три — пять паспортов и регистрировал их на маленькой жилплощади, что и вызвало подозрение у правоохранителей.
Всего новосибирец совершил 96 эпизодов преступления по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы за каждый эпизод либо крупный штраф в размере до 500 тысяч рублей.
Напомним, в декабре прошлого года в Омске прошла акция протеста против засилия мигрантов из Китая.
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Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине
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