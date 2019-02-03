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Новосибирцам в прошлом году оказано услуг на 155 миллиардов рублей

Рубрика: общество

03.02.2019 09:01

фото с сайта pixabay.com

Более 20% в структуре платных услуг занимают коммунальные.  

Новосибирскстат подсчитал, что в 2018 году жителям Новосибирской области оказано услуг на сумму более 155 млрд рублей, что на 4,1% больше, чем ещё годом ранее. По этому показателю регион находится на 16-ом месте в России. 

Самый большой удельный вес в структуре платных услуг имеют коммунальные, телекоммуникационные и транспортные. Значительно больше, чем в среднем по России, новосибирцы оплачивают медицинских, жилищных, туристических и юридических услуг.  

«В среднем каждый житель региона израсходовал на оплату услуг 55,5 тыс. рублей (86,6% к среднероссийскому уровню), из них: коммунальных – 11,3 тыс. рублей (83,8%), телекоммуникационных – 9,2 тыс. рублей (102,2%), транспортных услуг – 7,2 тыс. рублей (56,1%)», — говорится в сообщении пресс-службы статистического органа. 

Напомним, больше всего сибирских банкротов живёт в Новосибирской области. 

Теги: статистика услуги

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сегодня 10:27 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцам в прошлом году оказано услуг на 155 миллиардов рублей

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:30 Хроника 0 Коммент.

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вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопед

вчера 13:20 Хроника 0 Коммент.

Предприятия Бердска примут участие в реализации проекта «Академгородок 2.0»

вчера 12:27 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

На дорогах Новосибирской области начали работу пункты обогрева

вчера 09:52 Общество 0 Коммент.

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вчера 09:50 Хроника 0 Коммент.

Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

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