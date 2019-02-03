Новосибирцам в прошлом году оказано услуг на 155 миллиардов рублей

Более 20% в структуре платных услуг занимают коммунальные.

Новосибирскстат подсчитал, что в 2018 году жителям Новосибирской области оказано услуг на сумму более 155 млрд рублей, что на 4,1% больше, чем ещё годом ранее. По этому показателю регион находится на 16-ом месте в России.

Самый большой удельный вес в структуре платных услуг имеют коммунальные, телекоммуникационные и транспортные. Значительно больше, чем в среднем по России, новосибирцы оплачивают медицинских, жилищных, туристических и юридических услуг.

«В среднем каждый житель региона израсходовал на оплату услуг 55,5 тыс. рублей (86,6% к среднероссийскому уровню), из них: коммунальных – 11,3 тыс. рублей (83,8%), телекоммуникационных – 9,2 тыс. рублей (102,2%), транспортных услуг – 7,2 тыс. рублей (56,1%)», — говорится в сообщении пресс-службы статистического органа.

Напомним, больше всего сибирских банкротов живёт в Новосибирской области.