Новосибирцы заплатили около 8 миллионов за билеты на семинар телеведущего Владимира Соловьёва

Около 500 человек пришли послушать известного спикера, заплатив при этом от 7 до 60 тысяч рублей.

Известный телеведущий и автор множества книг Владимир Соловьёв сегодня проводил в Новосибирске семинар по техникам переговоров. На него собрались бизнесмены, руководители и топ-менеджеры предприятий, рядовые сотрудники, которым в повседневной работе требуется умение убеждать. В зале практически не было свободных мест.

Судя по информации на сайте организаторов семинара, билет стоил от 7300 рублей в зависимости от места расположения. Например, самые дорогие VIP-места продавались за 62 тысячи рублей. Таких мест в зале мало, основную массу представляет именно эконом-вариант. В разных зонах кресла стоили и 9900 рублей, и 15900 рублей.

Цена также зависела от возможности общаться с другими участниками семинара, получить сертификат об участии, даже лично пообщаться с Владимиром Соловьёвым и получить от него книгу с автографом. По нашим субъективным подсчётам, семинар посетили около 500 человек. Все вместе они заплатили примерно 7-8 миллионов рублей.

Участники при общении в кофе-паузе отмечают, что семинар не только интересен, но и весьма полезен для бизнеса. Всё разложено по полочкам, чётко проговаривается каждый шаг переговоров. Бизнес-тренинг продлился 4,5 часа, сразу после него Владимир Соловьёв отправился в аэропорт.

Напомним, впереди ещё семинар от Алана Пиза, который пройдёт 4 февраля.