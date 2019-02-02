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Новосибирцы заплатили около 8 миллионов за билеты на семинар телеведущего Владимира Соловьёва

Рубрика: бизнес, общество

02.02.2019 17:02

фото Сиб.фм

Около 500 человек пришли послушать известного спикера, заплатив при этом от 7 до 60 тысяч рублей. 

Известный телеведущий и автор множества книг Владимир Соловьёв сегодня проводил в Новосибирске семинар по техникам переговоров. На него собрались бизнесмены, руководители и топ-менеджеры предприятий, рядовые сотрудники, которым в повседневной работе требуется умение убеждать. В зале практически не было свободных мест.  

Судя по информации на сайте организаторов семинара, билет стоил от 7300 рублей в зависимости от места расположения. Например, самые дорогие VIP-места продавались за 62 тысячи рублей. Таких мест в зале мало, основную массу представляет именно эконом-вариант. В разных зонах кресла стоили и 9900 рублей, и 15900 рублей. 

Цена также зависела от возможности общаться с другими участниками семинара, получить сертификат об участии, даже лично пообщаться с Владимиром Соловьёвым и получить от него книгу с автографом. По нашим субъективным подсчётам, семинар посетили около 500 человек. Все вместе они заплатили примерно 7-8 миллионов рублей. 

Участники при общении в кофе-паузе отмечают, что семинар не только интересен, но и весьма полезен для бизнеса. Всё разложено по полочкам, чётко проговаривается каждый шаг переговоров. Бизнес-тренинг продлился 4,5 часа, сразу после него Владимир Соловьёв отправился в аэропорт. 

Напомним, впереди ещё семинар от Алана Пиза, который пройдёт 4 февраля. 

Теги: конференции бизнес

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В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

сегодня 17:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы заплатили около 8 миллионов за билеты на семинар телеведущего Владимира Соловьёва

сегодня 17:02 Бизнес 0 Коммент.

Погиб основатель известного Томского театра «2+ку» Владимир Захаров

сегодня 14:30 Хроника 0 Коммент.

Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону

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сегодня 13:20 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

На дорогах Новосибирской области начали работу пункты обогрева

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

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сегодня 08:32 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:37 Афиша 0 Коммент.

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