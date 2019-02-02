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Погиб основатель известного Томского театра «2+ку» Владимир Захаров

Рубрика: проиcшествия

02.02.2019 14:30

фото с сайта театра «2+ку»

При тушении пожара в мастерской кукольного театра обнаружено обгоревшее тело человека.

Пожар произошёл вечером 1 февраля в деревянном здании кукольного театра «2+ку». При тушении огнеборцы обнаружили тело мужчины. По свидетельствам очевидцев произошедшего, погибшим является основатель театра Владимир Захаров. Якобы, он заходил в помещение, чтобы посмотреть, что случилось. Но обратно уже не вернулся. Следственный комитет пока официально не подтверждает личность погибшего в связи с тем, что тело сильно пострадало от термического воздействия. 

«Произведен осмотр места происшествия, по результатам которого основной версией о причине возгорания является замыкание электропроводки, назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, пожаротехническая и генотипическая, опрашиваются очевидцы произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Томской области.

Именно Владимир Захаров изобрёл уникальную «живую» куклу на запястье — она шевелит глазами, ртом, пальцами на руках. Захаров всегда увлекался деревянной скульптурой малых форм. С 1987 года работал конструктором кукол в областном театре «Скоморох». Уже в 1991 году он основал свой театр, а на 400-летие Томска подарил новое здание в виде сундука. 

Напомним, в январе многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе.

Теги: пожар знаменитости театры

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Предложить новость

Погиб основатель известного Томского театра «2+ку» Владимир Захаров

сегодня 14:30 Хроника 0 Коммент.

Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону

сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопед

сегодня 13:20 Хроника 0 Коммент.

18 человек спасены из замерзшего на трассе автобуса под Новосибирском

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области температура упала до -49 градусов

сегодня 11:15 Общество 0 Коммент.

На дорогах Новосибирской области начали работу пункты обогрева

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирец зарегистрировал в маленькой комнате 400 мигрантов

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине

сегодня 08:32 Экономика 0 Коммент.

Сомнолог раскрыл секреты крепкого сна для «сов»

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области отметил свой день рождения

вчера 21:22 Общество 0 Коммент.

Кинокритики составили топ самых ожидаемых блокбастеров 2019 года

вчера 20:10 Афиша 0 Коммент.

Условный срок пробудил материнскую ответственность в жительнице Новосибирской области

вчера 19:43 Общество 0 Коммент.

Мозаика на ДК «Строитель признана объектом культурного наследия

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

500 танцоров и коллективов поборются за призы на конкурсе Red Fest в Новосибирске

вчера 17:37 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола

вчера 17:14 Наука 0 Коммент.

В наукоградах продолжается развитие бизнес-инкубаторов

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Животные Новосибирского зоопарка справляются с аномальными морозами

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