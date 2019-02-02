Погиб основатель известного Томского театра «2+ку» Владимир Захаров

фото с сайта театра «2+ку»

При тушении пожара в мастерской кукольного театра обнаружено обгоревшее тело человека.

Пожар произошёл вечером 1 февраля в деревянном здании кукольного театра «2+ку». При тушении огнеборцы обнаружили тело мужчины. По свидетельствам очевидцев произошедшего, погибшим является основатель театра Владимир Захаров. Якобы, он заходил в помещение, чтобы посмотреть, что случилось. Но обратно уже не вернулся. Следственный комитет пока официально не подтверждает личность погибшего в связи с тем, что тело сильно пострадало от термического воздействия.

«Произведен осмотр места происшествия, по результатам которого основной версией о причине возгорания является замыкание электропроводки, назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, пожаротехническая и генотипическая, опрашиваются очевидцы произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Томской области.

Именно Владимир Захаров изобрёл уникальную «живую» куклу на запястье — она шевелит глазами, ртом, пальцами на руках. Захаров всегда увлекался деревянной скульптурой малых форм. С 1987 года работал конструктором кукол в областном театре «Скоморох». Уже в 1991 году он основал свой театр, а на 400-летие Томска подарил новое здание в виде сундука.

Напомним, в январе многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе.