Предприятия Бердска примут участие в реализации проекта «Академгородок 2.0»

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Несколько институтов специалисты советуют перенести из Академгородка в Бердск.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев сообщил о вовлечении организаций и предприятий Бердска в реализацию проекта «Академгородок 2.0». В частности, от Бердского электромеханического колледжа ожидается подготовка высококвалифицированных специалистов для научных центров. Также благодаря участию Бердска, в рамках проекта будут построены инновационные предприятия и объекты социальной инфраструктуры.

Специалисты отмечают особую перспективность городав проекте развития Новосибирского научного центра (ННЦ). Юрий Воронов, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, считает, что некоторые институты целесообразно перенести в Бердск для развития более тесного сотрудничества с предприятиями. Например, Институт органической химии и Институт автоматики и электрометрии.

Ещё одна причина включения Бердска в проект в том, что развитие ННЦ не зацикливается только на Академгородке. Зона минимум в десять километров вокруг также подпадает под программу. Все исследовательские центры, институты, университеты, технопарки и другие научные учреждения в пределах названного диапазона включены в единую цепь развития.

Стоит отметить, что проект «Академгородок 2.0» подразумевает не только развитие науки, но и строительство новых образовательных, культурных и медицинских учреждений. Изменению подвергнется инфраструктура районов.

Кроме Академгородка и Бердска в проект входят Кольцово, Краснообск, Барышевский сельсовет Новосибирского района и Советский район Новосибирска. Считается, что только комплексный подход развития этих районов позволит достичь ожидаемых от проекта результатов.

Напомним, в мае прошлого города сообщалось, что на развитие Академгородка потребуется 18 млрд рублей.