Хоккейная «Сибирь» вырвала победу у питерского СКА

В ЛДС «Сибирь» 2 февраля был аншлаг, не смотря на 40-градусные морозы, установившиеся в регионе. Игра с лидером турнирной таблицы регулярного чемпионата КХЛ для новосибирцев обещала быть жаркой.

Игра началась сразу с инициативы хозяев. Уже в первом периоде перевес по броскам в пользу «Сибири» составил 14:5. На пятой минуте счёт открыл Шейн Принс. Первый период закончился и двумя удалениями как у хозяев, так и у гостей: между Лукиным и Дергачёвым произошла грубая стычка.

Второй период был богат на удаления. Один раз «Сибирь» играла в меньшинстве и три раза в большинстве, но ни разу не смогла реализовать преимущество и увеличить разрыв в счёте матча. Армейцы стали заметно наращивать темп и чаще атаковать.

Второй период закончился для «Сибири» удалением, и третий отрезок новосибирцы начали в меньшинстве. Армейцы молниеносно атаковали ворота Красикова, но новосибирцы смогли устоять. Однако игра на равных длилась не долго, на скамейку штрафных отправился Данил Романцев. На ворота «Сибири» обрушилось сразу несколько атак противника, но голкипер уверенно отбил все.

Новосибирцы тоже активно атаковали, создавая несколько опасных моментов у ворот противника, но пробить вратаря не удалось. За 8 минут до конца матча началась невероятная схватка команд. Сначала сломалась клюшка у Егора Миловзорова, следом инвентарь заменил армеец Наиль Якупов. Гости и хозяева прессинговали. И на 56-й минуте армейцы в большинстве всё же пробили ворота «Сибири», сравняв счёт 1:1. Но судьи увидели помехи Красикову со стороны СКА и отменили гол.

Трибуны ревели, свистели, скандировали. Игроки всё увеличивали скорости. За 3,5 минуты до конца матча «Сибирь» вновь играла в полном составе. На последней минуте ворота СКА остались без вратаря. Но атака шла на стороне «Сибири». И тем не менее, обыграть новосибирцев СКА не удалось.

Теперь новосибирцев от зоны плей-офф отделяет всего 2 очка. Следующая игра состоится в понедельник с пекинским «Куньлунем».

Напомним, 31 января новосибирцы проиграли в матче с «Йокеритом» во время овертайма.