В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопед

Лента новостейПредложить новость
Погиб основатель известного Томского театра «2+ку» Владимир Захаров
Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону
18 человек спасены из замерзшего на трассе автобуса под Новосибирском
Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине
В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопедРубрика: проиcшествия
02.02.2019 13:20
фото с сайта pixabay.com
Больше четырёх часов пожарные тушили возгорание в гараже, уничтожившее транспортные средства частного перевозчика.
Сообщение о пожаре на ул. Новой в Бердске поступило в 03:06 ночи 2 февраля. Густой дым шёл из гаражного помещения, в котором хранились маршрутки, снегоуборочная машина, мопед и легковой автомобиль. Ликвидировать пожар удалось только к половине восьмого часа утра. Огонь полностью уничтожил названную технику, а также сварочный аппарат.
На борьбу с огнём привлекались пять пожарных автомобилей и 18 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Уточняется, что причина пожара пока не установлена.
Напомним, в январе пожар повышенной сложности тушили огнеборцы в одном из садовых обществ Новосибирска.
Комментарии
Лента новостей
Погиб основатель известного Томского театра «2+ку» Владимир Захаров
Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону
18 человек спасены из замерзшего на трассе автобуса под Новосибирском
Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине
Статьи по теме
Не могли не сгореть
Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной ф...
Новости по теме
Популярное