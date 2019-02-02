2 балла
-30
65.66 75.15
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Погиб основатель известного Томского театра «2+ку» Владимир Захаров

сегодня 14:30 Хроника 0 Коммент.

Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону

сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопед

сегодня 13:20 Хроника 0 Коммент.

18 человек спасены из замерзшего на трассе автобуса под Новосибирском

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области температура упала до -49 градусов

сегодня 11:15 Общество 0 Коммент.

На дорогах Новосибирской области начали работу пункты обогрева

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирец зарегистрировал в маленькой комнате 400 мигрантов

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине

сегодня 08:32 Экономика 0 Коммент.

Сомнолог раскрыл секреты крепкого сна для «сов»

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области отметил свой день рождения

вчера 21:22 Общество 0 Коммент.

Кинокритики составили топ самых ожидаемых блокбастеров 2019 года

вчера 20:10 Афиша 0 Коммент.

Условный срок пробудил материнскую ответственность в жительнице Новосибирской области

вчера 19:43 Общество 0 Коммент.

Мозаика на ДК «Строитель признана объектом культурного наследия

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

500 танцоров и коллективов поборются за призы на конкурсе Red Fest в Новосибирске

вчера 17:37 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола

вчера 17:14 Наука 0 Коммент.

В наукоградах продолжается развитие бизнес-инкубаторов

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Животные Новосибирского зоопарка справляются с аномальными морозами

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопед

Рубрика: проиcшествия

02.02.2019 13:20

фото с сайта pixabay.com

Больше четырёх часов пожарные тушили возгорание в гараже, уничтожившее транспортные средства частного перевозчика. 

Сообщение о пожаре на ул. Новой в Бердске поступило в 03:06 ночи 2 февраля. Густой дым шёл из гаражного помещения, в котором хранились маршрутки, снегоуборочная машина, мопед и легковой автомобиль. Ликвидировать пожар удалось только к половине восьмого часа утра. Огонь полностью уничтожил названную технику, а также сварочный аппарат. 

На борьбу с огнём привлекались пять пожарных автомобилей и 18 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Уточняется, что причина пожара пока не установлена.  

Напомним, в январе пожар повышенной сложности тушили огнеборцы в одном из садовых обществ Новосибирска. 

Теги: пожар МЧС

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Погиб основатель известного Томского театра «2+ку» Владимир Захаров

сегодня 14:30 Хроника 0 Коммент.

Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону

сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопед

сегодня 13:20 Хроника 0 Коммент.

18 человек спасены из замерзшего на трассе автобуса под Новосибирском

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области температура упала до -49 градусов

сегодня 11:15 Общество 0 Коммент.

На дорогах Новосибирской области начали работу пункты обогрева

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирец зарегистрировал в маленькой комнате 400 мигрантов

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине

сегодня 08:32 Экономика 0 Коммент.

Сомнолог раскрыл секреты крепкого сна для «сов»

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области отметил свой день рождения

вчера 21:22 Общество 0 Коммент.

Кинокритики составили топ самых ожидаемых блокбастеров 2019 года

вчера 20:10 Афиша 0 Коммент.

Условный срок пробудил материнскую ответственность в жительнице Новосибирской области

вчера 19:43 Общество 0 Коммент.

Мозаика на ДК «Строитель признана объектом культурного наследия

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

500 танцоров и коллективов поборются за призы на конкурсе Red Fest в Новосибирске

вчера 17:37 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола

вчера 17:14 Наука 0 Коммент.

В наукоградах продолжается развитие бизнес-инкубаторов

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Животные Новосибирского зоопарка справляются с аномальными морозами

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
28.01.2019

Не могли не сгореть

Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной ф...

Читать далее
Image
22.04.2018

Локоть – кандидат? - Итоги недели Сиб.фм

Читать далее
Image
21.04.2018

Спасти пожарного Генина

Почему спасавший людей в «Зимней вишне» пожарн...

Читать далее

Новости по теме

Погиб основатель известного Томского театра «2+ку» Владимир Захаров сегодня 14:30 На дорогах Новосибирской области начали работу пункты обогрева сегодня 09:52 Человек погиб во время пожара в посёлке Кольцово Новосибирской области 30.01.2019 МЧС предупреждает новосибирцев об аномальных морозах до -40 градусов 29.01.2019

Популярное

Image

После избиения пьяным полицейским на пострадавших хотят завести у...

Image

«Странное существо» из унитаза напугало сибирячку - на место выез...

Image

Экс-глава новосибирской ГИБДД поставил под угрозу безопасность вс...

Image

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

Image

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую школьницу

Image

Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

Image

МВД и следком объяснили инцидент с избиением новосибирца пьяным п...

Image

Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбас...

Image

В Новосибирской области температура упала до -49 градусов

Image

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

Image

Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре ...

Image

МЧС предупреждает новосибирцев об аномальных морозах до -40 граду...

Image

Помощник украл у пенсионерки 100 тысяч рублей в Новосибирске