В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопед

Больше четырёх часов пожарные тушили возгорание в гараже, уничтожившее транспортные средства частного перевозчика.

Сообщение о пожаре на ул. Новой в Бердске поступило в 03:06 ночи 2 февраля. Густой дым шёл из гаражного помещения, в котором хранились маршрутки, снегоуборочная машина, мопед и легковой автомобиль. Ликвидировать пожар удалось только к половине восьмого часа утра. Огонь полностью уничтожил названную технику, а также сварочный аппарат.

На борьбу с огнём привлекались пять пожарных автомобилей и 18 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Уточняется, что причина пожара пока не установлена.

Напомним, в январе пожар повышенной сложности тушили огнеборцы в одном из садовых обществ Новосибирска.