В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

фото с сайта СУ СКР по Кемеровской области

Реанимационные действия прямо на рабочем месте не помогли спасти им жизни.

Управлением следственного комитета по Кемеровской области проводится проверка по факту смерти двоих сотрудников бетонно-смесительного узла ООО «Кемеровский домостроительный комбинат». Утром 1 февраля 26-летний мастер и 46-летний слесарь поднялись на верхнюю площадку узла для проведения работ и перестали выходить на связь.

"Коллеги обнаружили их на полу без сознания, вынесли из помещения и вызвали «скорую помощь». Однако прибывшие медицинские работники спасти пострадавших не смогли, во время реанимационных мероприятий они скончались", — сообщает пресс-служба ведомства.

Помещение на наличие химических веществ уже обследовали сотрудники МЧС. Они установят их концентрацию в воздухе и опасность для здоровья. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Причина смерти мужчин пока не установлена.