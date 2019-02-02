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В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

Рубрика: проиcшествия

02.02.2019 17:48

фото с сайта СУ СКР по Кемеровской области

Реанимационные действия прямо на рабочем месте не помогли спасти им жизни.

Управлением следственного комитета по Кемеровской области проводится проверка по факту смерти двоих сотрудников бетонно-смесительного узла ООО «Кемеровский домостроительный комбинат». Утром 1 февраля 26-летний мастер и 46-летний слесарь поднялись на верхнюю площадку узла для проведения работ и перестали выходить на связь.

"Коллеги обнаружили их на полу без сознания, вынесли  из помещения и вызвали «скорую помощь». Однако прибывшие медицинские работники спасти пострадавших не смогли, во время реанимационных мероприятий они скончались", — сообщает пресс-служба ведомства. 

Помещение на наличие химических веществ уже обследовали сотрудники МЧС. Они установят их концентрацию в воздухе и опасность для здоровья. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Причина смерти мужчин пока не установлена. 

 

Теги: Следственный комитет

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Предложить новость

В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

сегодня 17:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы заплатили около 8 миллионов за билеты на семинар телеведущего Владимира Соловьёва

сегодня 17:02 Бизнес 0 Коммент.

Погиб основатель известного Томского театра «2+ку» Владимир Захаров

сегодня 14:30 Хроника 0 Коммент.

Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону

сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопед

сегодня 13:20 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

На дорогах Новосибирской области начали работу пункты обогрева

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирец зарегистрировал в маленькой комнате 400 мигрантов

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине

сегодня 08:32 Экономика 0 Коммент.

Сомнолог раскрыл секреты крепкого сна для «сов»

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области отметил свой день рождения

вчера 21:22 Общество 0 Коммент.

Кинокритики составили топ самых ожидаемых блокбастеров 2019 года

вчера 20:10 Афиша 0 Коммент.

Условный срок пробудил материнскую ответственность в жительнице Новосибирской области

вчера 19:43 Общество 0 Коммент.

Мозаика на ДК «Строитель признана объектом культурного наследия

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

С 1 февраля проиндексированы социальные выплаты для сибиряков

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

500 танцоров и коллективов поборются за призы на конкурсе Red Fest в Новосибирске

вчера 17:37 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола

вчера 17:14 Наука 0 Коммент.

Ольга Бузова отметила достижения новосибирских учёных

вчера 16:19 Наука 0 Коммент.

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