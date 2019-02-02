В Новосибирске спасатели вытащили ребёнка из заблокированного автомобиля

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В Новосибирске спасатели вытащили ребёнка из заблокированного автомобиляРубрика: общество
02.02.2019 17:30
скриншот с видео на странице спасателей МАСС во "Вконтакте"
Ребёнок спокойно сидел в детском кресле и наблюдал за наблюдал за манипуляциями взрослых.
Вчера, 1 февраля,в муниципальную аварийно-спасательную службу позвонили родители с просьбой помочь освободить их трёхлетнего мальчика из закрывшейся машины. ЧП произошло на Красном проспекте. У автомобиля на парковке заглох двигатель и заблокировался центральный замок. Ребёнок в это время уже сидел в автомобиле.
Родители не смогли самостоятельно открыть автомобиль и вызвали спасателей. МАССовцам потребовалось всего полторы минуты, чтобы освободить ребёнка. Мальчик спокойно следил за их действиями. Его жизни ничего не угрожало. Тем не менее спасатели провели беседу с родителями, напомнив о внимательности и осторожности.
Напомним, буквально неделю назад спасатели доставали из заблокированной машины двухлетнюю девочку.
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Погиб основатель известного Томского театра «2+ку» Владимир Захаров
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Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине
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