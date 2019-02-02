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В Новосибирске спасатели вытащили ребёнка из заблокированного автомобиля

Рубрика: общество

02.02.2019 17:30

скриншот с видео на странице спасателей МАСС во "Вконтакте"

Ребёнок спокойно сидел в детском кресле и наблюдал за наблюдал за манипуляциями взрослых.

Вчера, 1 февраля,в муниципальную аварийно-спасательную службу позвонили родители с просьбой помочь  освободить их трёхлетнего мальчика из закрывшейся машины. ЧП произошло на Красном проспекте. У автомобиля на парковке заглох двигатель и заблокировался центральный замок. Ребёнок в это время уже сидел в автомобиле.

Родители не смогли самостоятельно открыть автомобиль и вызвали спасателей. МАССовцам потребовалось всего полторы минуты, чтобы освободить ребёнка. Мальчик спокойно следил за их действиями. Его жизни ничего не угрожало. Тем не менее спасатели провели беседу с родителями, напомнив о внимательности и осторожности.

Напомним, буквально неделю назад спасатели доставали из заблокированной машины двухлетнюю девочку.

 

 

Теги: дети МАСС

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Предложить новость

В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

сегодня 17:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы заплатили около 8 миллионов за билеты на семинар телеведущего Владимира Соловьёва

сегодня 17:02 Бизнес 0 Коммент.

Погиб основатель известного Томского театра «2+ку» Владимир Захаров

сегодня 14:30 Хроника 0 Коммент.

Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону

сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:20 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

На дорогах Новосибирской области начали работу пункты обогрева

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирец зарегистрировал в маленькой комнате 400 мигрантов

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине

сегодня 08:32 Экономика 0 Коммент.

Сомнолог раскрыл секреты крепкого сна для «сов»

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области отметил свой день рождения

вчера 21:22 Общество 0 Коммент.

Кинокритики составили топ самых ожидаемых блокбастеров 2019 года

вчера 20:10 Афиша 0 Коммент.

Условный срок пробудил материнскую ответственность в жительнице Новосибирской области

вчера 19:43 Общество 0 Коммент.

Мозаика на ДК «Строитель признана объектом культурного наследия

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

С 1 февраля проиндексированы социальные выплаты для сибиряков

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:37 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:14 Наука 0 Коммент.

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вчера 16:19 Наука 0 Коммент.

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