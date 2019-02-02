На дорогах Новосибирской области начали работу пункты обогрева

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Специальные транспортные средства оборудованы тепловыми пушками, приводами для «прикуривания» автомобиля, тросами и тёплой одеждой.

В связи с резким похолоданием все дорожные службы региона переведены в особый режим работы. На областных дорогах будут дежурить передвижные пункты обогрева, которые готовы прийти на помощь. Они не только отогреют автомобиль и помогут с ремонтом при необходимости, но и согреют водителя и пассажиров -транспортируют до ближайших пунктов обогрева. С согласия водителя его автомобиль также может быть транспортирован.

«На трассы выведена дополнительная техника для оказания помощи водителям легкового и тяжеловесного транспорта. Дорожная техника будет дежурить на затяжных подъемах и спусках», — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Круглосуточно работает единая диспетчерская служба Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области. Абоненты сети МТС могут отправлять сообщения на номер 730, пользователи остальных сотовых операторов – на номер 8-913-949-00-30. Службы ТАУД также настроены на частоты радиолюбительских каналов. Сообщать о происшествиях можно также по номеру экстренных служб 112 и по телефону 8-383-335-81-55. В случае возникновения критических ситуаций на федеральных трассах можно обратиться в ФУАД по номерам 8-383-262-62-72, 8-913-943-12-74.

За январь поступило 27 сигналов от замерзающих на областных дорогах автомобилистах, спасён 61 человек. Еще 25 граждан были спасены на федеральных дорогах.

Напомним, стоимость поездок в такси вырастет из-за похоладания.