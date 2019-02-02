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В Новосибирской области температура упала до -49 градусов

Рубрика: общество

02.02.2019 11:15

фото из соцсети vk.com

Сибиряки в соцсетях делятся морозными фотографиями и меряются градусниками. 

Жители Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, а также Алтайского края рассказывают, как они переживают аномальные морозы. Абсолютный максимум пока показали жители Черепановского района. В селе Огнёва Заимка столбик термометра опустился до -49, в селе Новотырышкино Колыванского района — до -47 градусов.

Имеются несколько фотографий с температурой ниже 50 градусов. Пользователи шутят, что градусники просто сломались, потому что температура закончилась. Некоторые комментаторы радуются, что догнали Якутск. А вот автомобилистам не до смеха. Особенно тем, кому утром на автомобиле необходимо было выехать на работу. Павел Деревьёв рассказал, что у его авто полностью застыла выхлопная труба от прогрева. Пришлось в 7 утра её в буквальном смысле расковыривать, чтоб завести авто.

На дорогах сильный туман и гололедица. Водители отмечают, что на федеральных трассах утром видимость не превышала 20 метров. Автобусные перевозчики массово отменили дальние рейсы, например в Казахстан. Сокращены и все ночные рейсы.

Теги: морозы аномалия

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