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В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

Рубрика: проиcшествия

02.02.2019 11:59

ФОТО ИЗ паблика "АСТ-54"

Массовые столкновения автомобилей произошли с интервалом в пару часов в разных районах областного центра.

Вчера в половине двенадцатого часа вечера на Димитровском мосту столкнулись несколько автомобилей, закупорив движение в сторону правого берега. В результате столкновения от удара о лобовое стекло пострадали два человека. В социальных сетях свидетельствуют о разном количестве участников ДТП: от трех до семи. Как сообщают очевидцы, инициатор ДТП не смог справиться с управлением из-за гололёда. 

Спустя два часа рядом с ТРЦ "Роял Парк" сразу 8 автомобилей пострадали от микроавтобуса, водитель которого совершил манёвр умышленно. Двигаясь против потока и не планируя останавливаться, злоумышленник нанёс легковушкам различные повреждения. Пострадал в том числе и автомобиль такси. Задержать лихача удалось инспекторам ГИБДД, хотя он пытался скрыться. Двигаясь в сторону центра, водитель потерял сцепление с дорогой, вылетел за проезжую часть, пробив железное ограждение, и угодил в сугроб. Причину такого поведения и точное количество пострадавших ещё предстоит выяснить.

Напомним, в январе в результате столкновения легкового автомобиля с трамваем пострадала семилетняя девочка.

Теги: аварии ДТП авто

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Лента новостей

Предложить новость

18 человек спасены из замерзшего на трассе автобуса под Новосибирском

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области температура упала до -49 градусов

сегодня 11:15 Общество 0 Коммент.

На дорогах Новосибирской области начали работу пункты обогрева

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирец зарегистрировал в маленькой комнате 400 мигрантов

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине

сегодня 08:32 Экономика 0 Коммент.

Сомнолог раскрыл секреты крепкого сна для «сов»

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области отметил свой день рождения

вчера 21:22 Общество 0 Коммент.

Кинокритики составили топ самых ожидаемых блокбастеров 2019 года

вчера 20:10 Афиша 0 Коммент.

Условный срок пробудил материнскую ответственность в жительнице Новосибирской области

вчера 19:43 Общество 0 Коммент.

Мозаика на ДК «Строитель признана объектом культурного наследия

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

500 танцоров и коллективов поборются за призы на конкурсе Red Fest в Новосибирске

вчера 17:37 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола

вчера 17:14 Наука 0 Коммент.

В наукоградах продолжается развитие бизнес-инкубаторов

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Животные Новосибирского зоопарка справляются с аномальными морозами

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Жительнице Барнаула грозят исправительные работы за оскорбление полицейского в Instagram

вчера 14:22 Хроника 0 Коммент.

По текстам новосибирской рок-певицы Янки Дягилевой написали диссертацию

вчера 12:44 Общество 0 Коммент.

Стоимость поездок в новосибирских такси вырастет из-за холодов

вчера 12:24 Авто 0 Коммент.

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