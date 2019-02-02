В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

ФОТО ИЗ паблика "АСТ-54"

Массовые столкновения автомобилей произошли с интервалом в пару часов в разных районах областного центра.

Вчера в половине двенадцатого часа вечера на Димитровском мосту столкнулись несколько автомобилей, закупорив движение в сторону правого берега. В результате столкновения от удара о лобовое стекло пострадали два человека. В социальных сетях свидетельствуют о разном количестве участников ДТП: от трех до семи. Как сообщают очевидцы, инициатор ДТП не смог справиться с управлением из-за гололёда.





Спустя два часа рядом с ТРЦ "Роял Парк" сразу 8 автомобилей пострадали от микроавтобуса, водитель которого совершил манёвр умышленно. Двигаясь против потока и не планируя останавливаться, злоумышленник нанёс легковушкам различные повреждения. Пострадал в том числе и автомобиль такси. Задержать лихача удалось инспекторам ГИБДД, хотя он пытался скрыться. Двигаясь в сторону центра, водитель потерял сцепление с дорогой, вылетел за проезжую часть, пробив железное ограждение, и угодил в сугроб. Причину такого поведения и точное количество пострадавших ещё предстоит выяснить.

Напомним, в январе в результате столкновения легкового автомобиля с трамваем пострадала семилетняя девочка.