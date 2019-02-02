В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

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В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТПРубрика: проиcшествия
02.02.2019 11:59
ФОТО ИЗ паблика "АСТ-54"
Массовые столкновения автомобилей произошли с интервалом в пару часов в разных районах областного центра.
Вчера в половине двенадцатого часа вечера на Димитровском мосту столкнулись несколько автомобилей, закупорив движение в сторону правого берега. В результате столкновения от удара о лобовое стекло пострадали два человека. В социальных сетях свидетельствуют о разном количестве участников ДТП: от трех до семи. Как сообщают очевидцы, инициатор ДТП не смог справиться с управлением из-за гололёда.
Спустя два часа рядом с ТРЦ "Роял Парк" сразу 8 автомобилей пострадали от микроавтобуса, водитель которого совершил манёвр умышленно. Двигаясь против потока и не планируя останавливаться, злоумышленник нанёс легковушкам различные повреждения. Пострадал в том числе и автомобиль такси. Задержать лихача удалось инспекторам ГИБДД, хотя он пытался скрыться. Двигаясь в сторону центра, водитель потерял сцепление с дорогой, вылетел за проезжую часть, пробив железное ограждение, и угодил в сугроб. Причину такого поведения и точное количество пострадавших ещё предстоит выяснить.
Напомним, в январе в результате столкновения легкового автомобиля с трамваем пострадала семилетняя девочка.
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18 человек спасены из замерзшего на трассе автобуса под Новосибирском
Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине
По текстам новосибирской рок-певицы Янки Дягилевой написали диссертацию
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