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Военные автоинспекторы Сибири усилили контроль из-за морозов

Рубрика: общество

03.02.2019 08:02

фото пресс-службы ЦВО

Сотрудники военной автоинспекции подготовились к аномальным морозам в регионах дислокации 41 общевойсковой армии ЦВО.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, на маршрутах прохождения военной техники организованы посты для оказания помощи водителям при внезапной поломке, а также для профилактики ДТП и предотвращения обморожений у военных водителей. 

В Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и Республике Тыва несут службу более 150 сотрудников ВАИ и более 50 единиц техники. Работа особенно актуальна из-за установившихся в регионах Сибири морозов

Напомним, в Новосибирской области вчера, 2 февраля, температура упала ниже -49 градусов.

Теги: военные ЦВО

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вчера 19:50 Общество 0 Коммент.

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Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопед

вчера 13:20 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

На дорогах Новосибирской области начали работу пункты обогрева

вчера 09:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирец зарегистрировал в маленькой комнате 400 мигрантов

вчера 09:50 Хроника 0 Коммент.

Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине

вчера 08:32 Экономика 0 Коммент.

Сомнолог раскрыл секреты крепкого сна для «сов»

вчера 08:05 Общество 0 Коммент.

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01.02.2019 Общество 0 Коммент.

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01.02.2019 Афиша 0 Коммент.

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01.02.2019 Общество 0 Коммент.

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01.02.2019 Общество 0 Коммент.

С 1 февраля проиндексированы социальные выплаты для сибиряков

01.02.2019 Общество 0 Коммент.

500 танцоров и коллективов поборются за призы на конкурсе Red Fest в Новосибирске

01.02.2019 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола

01.02.2019 Наука 0 Коммент.

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