Военные автоинспекторы Сибири усилили контроль из-за морозов

фото пресс-службы ЦВО

Сотрудники военной автоинспекции подготовились к аномальным морозам в регионах дислокации 41 общевойсковой армии ЦВО.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, на маршрутах прохождения военной техники организованы посты для оказания помощи водителям при внезапной поломке, а также для профилактики ДТП и предотвращения обморожений у военных водителей.

В Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и Республике Тыва несут службу более 150 сотрудников ВАИ и более 50 единиц техники. Работа особенно актуальна из-за установившихся в регионах Сибири морозов

Напомним, в Новосибирской области вчера, 2 февраля, температура упала ниже -49 градусов.