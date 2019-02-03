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Анатолий Локоть отчитался перед активом партии КПРФ о результатах за пять лет работыРубрика: политика
03.02.2019 10:54
ФОТО С САЙТА KPRFNSK.RU
Мэр озвучил основные положительные аспекты своей работы и указал на проблемы, требующие решения.
Деятельность мэра города Новосибирска Анатолия Локтя обсудили на собрании в ДК «Прогресс» сторонники и актив коммунистической партии. Было задано множество вопросов, в частности связанных с будущим планами мэра и дальнейшим развитием Новосибирска, сообщает пресс-служба КПРФ.
Анатолий Локоть отметил, что несмотря на уверенный рост населения, хорошие темпы развития города и в целом положительные показатели, остается ряд проблемных мест, на которые стоит обратить внимание. В частности, был сделан акцент на транспорт, дороги, социальную инфраструктуру и зеленые зоны, однако было сразу же сказано, что явные успехи в этой сфере уже есть, а реализация новых проектов не заставит себя долго ждать.
В конце заседания на основании общих положительных оценок деятельности мэра, новосибирский обком партии подтвердил решение о выдвижении Анатолия Локтя на второй срок.
Напомним, Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра.
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На конференции в Новосибирске выбрали столицу «Тотального диктанта - 2019»
Анатолий Локоть отчитался перед активом партии КПРФ о результатах за пять лет работы
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