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Аномальные морозы до –40 сохранятся в Новосибирской области

Рубрика: общество

03.02.2019 17:11

фото из архива Сиб.фм

МЧС с помощью смс-оповещений опять предупредило население о сильных морозах.

До 4 февраля в Новосибирской области сохранится аномально холодная погода. Температура воздуха будет достигать –35 градусов, а местами даже до 40 градусов мороза и ниже, сообщает МЧС.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, температура сегодня ночью в регионе ожидается до -32… -37 градусов, а при прояснениях до 44 градусов мороза. Днём температура ожидается до -29… -34 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.

При этом небольшая облачность, без осадков. Ночью по юго-западу Новосибирской области местами небольшой снег. При прояснениях изморозь, дым и дымка. На дорогах гололедица.

Напомним, вчера в Новосибирской области были зафиксированы рекордные -49 градусов. 

Теги: морозы погода аномалия

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Аномальные морозы до –40 сохранятся в Новосибирской области

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сегодня 16:00 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:40 Общество 0 Коммент.

На конференции в Новосибирске выбрали столицу «Тотального диктанта - 2019»

сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

В Омске иномарка сбила пешеходов: парень насмерть, девушка жива

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Военные автоинспекторы Сибири усилили контроль из-за морозов

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:51 Общество 0 Коммент.

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