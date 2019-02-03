Аномальные морозы до –40 сохранятся в Новосибирской области

фото из архива Сиб.фм

МЧС с помощью смс-оповещений опять предупредило население о сильных морозах.

До 4 февраля в Новосибирской области сохранится аномально холодная погода. Температура воздуха будет достигать –35 градусов, а местами даже до 40 градусов мороза и ниже, сообщает МЧС.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, температура сегодня ночью в регионе ожидается до -32… -37 градусов, а при прояснениях до 44 градусов мороза. Днём температура ожидается до -29… -34 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.

При этом небольшая облачность, без осадков. Ночью по юго-западу Новосибирской области местами небольшой снег. При прояснениях изморозь, дым и дымка. На дорогах гололедица.

Напомним, вчера в Новосибирской области были зафиксированы рекордные -49 градусов.