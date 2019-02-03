Двое новосибирцев чуть не замёрзли в овраге

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Двое новосибирцев чуть не замёрзли в оврагеРубрика: общество, проиcшествия
03.02.2019 12:29
фото из архива Сиб.фм
Пьяных гуляк из оврага доставали спасатели муниципальной-аварийно-спасательной службы.
Ранним утром 3 февраля спасателям МАСС поступил звонок, что в Калининском районе Новосибирска двое мужчин упали в овраг и не могут выбраться. Спасатели незамедлительно выехали в район улицы Красных Зорь и обследовали место происшествия.
Действительно, в глубоком овраге обнаружены двое новосибирцев в состоянии сильного алкогольного опьянения. К моменту обнаружения (в районе 05:20) температура воздуха на улице опустилась не менее -33 градусов. Оба получили серьёзные обморожения и переохлаждение организма. Мужчины с помощью спецоборудования извлечены из оврага и переданы медработникам.
Напомним, в ноябре спасатели сняли неадекватную сибирячку с Димитровского моста.
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