Двое новосибирцев чуть не замёрзли в овраге

фото из архива Сиб.фм

Пьяных гуляк из оврага доставали спасатели муниципальной-аварийно-спасательной службы.

Ранним утром 3 февраля спасателям МАСС поступил звонок, что в Калининском районе Новосибирска двое мужчин упали в овраг и не могут выбраться. Спасатели незамедлительно выехали в район улицы Красных Зорь и обследовали место происшествия.

Действительно, в глубоком овраге обнаружены двое новосибирцев в состоянии сильного алкогольного опьянения. К моменту обнаружения (в районе 05:20) температура воздуха на улице опустилась не менее -33 градусов. Оба получили серьёзные обморожения и переохлаждение организма. Мужчины с помощью спецоборудования извлечены из оврага и переданы медработникам.

Напомним, в ноябре спасатели сняли неадекватную сибирячку с Димитровского моста.