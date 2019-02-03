Сибирские вузы будут развивать экономические отношения с Казахстаном

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В Астане российские и казахстанские эксперты обсудили переспективы развития экономических отношений.

31 января в Астане состоялся форум экспертов «Четверть века евразийской интеграции: от замысла к воплощению», приуроченный к 25-летию выступления президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Московском государственном университете, где была впервые озвучена идея евразийской интеграции. Сегодня она реализована в Евразийском экономической союзе, позволяющем поддерживать и развивать экономические и культурные связи между государствами.

Цель форума заключалась в «активизация академического диалога казахстанских и российских научно-образовательных кругов; упрочение контактов экспертов Евразийского экономического союза; определение перспективных форматов взаимодействия экспертных сообществ России и Казахстана». Об этом сообщается на сайте одного из организаторов форума Экспертного клуба «Сибирь-Евразия».

Иными словами, перед экспертами стояла задача: найти новые способы развития экономических отношений. По результатам форума было решено возложить основную роль в наращивании этих связей на вузы, в том числе в Сибири, которые должны будут разработать специальные программы для подготовки специалистов, ориентированных на бизнес и развитие торговых отношений между двумя странами. Для дальнейшего обсуждения этого вопроса будет организован ряд совместных экспертных площадок, первая из которых пройдет в Томске уже в феврале 2019 года.

Напомним, июне прошлого года журнал Forbes включил новосибирские вузы в сотню лучших.