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Сибирские вузы будут развивать экономические отношения с Казахстаном

Рубрика: бизнес

03.02.2019 10:27

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В Астане российские и казахстанские эксперты обсудили переспективы развития экономических отношений. 

31 января в Астане состоялся форум экспертов «Четверть века евразийской интеграции: от замысла к воплощению», приуроченный к 25-летию выступления президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Московском государственном университете, где была впервые озвучена идея евразийской интеграции. Сегодня она реализована в Евразийском экономической союзе, позволяющем поддерживать и развивать экономические и культурные связи между государствами. 

Цель форума заключалась в «активизация академического диалога казахстанских и российских научно-образовательных кругов; упрочение контактов экспертов Евразийского экономического союза; определение перспективных форматов взаимодействия экспертных сообществ России и Казахстана». Об этом сообщается на сайте одного из организаторов форума Экспертного клуба «Сибирь-Евразия».

Иными словами, перед экспертами стояла задача: найти новые способы развития экономических отношений. По результатам форума было решено возложить основную роль в наращивании этих связей на вузы, в том числе в Сибири, которые должны будут разработать специальные программы для подготовки специалистов, ориентированных на бизнес и развитие торговых отношений между двумя странами. Для дальнейшего обсуждения этого вопроса будет организован ряд совместных экспертных площадок, первая из которых пройдет в Томске уже в феврале 2019 года. 

Напомним, июне прошлого года журнал Forbes включил новосибирские вузы в сотню лучших.

 

Теги: экономика форум вузы

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Двое новосибирцев чуть не замёрзли в овраге

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

В Омске иномарка сбила пешеходов: парень насмерть, девушка жива

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:54 Политика 0 Коммент.

Сибирские вузы будут развивать экономические отношения с Казахстаном

сегодня 10:27 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцам в прошлом году оказано услуг на 155 миллиардов рублей

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Военные автоинспекторы Сибири усилили контроль из-за морозов

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

Погиб основатель известного Томского театра «2+ку» Владимир Захаров

вчера 14:30 Хроника 0 Коммент.

Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопед

вчера 13:20 Хроника 0 Коммент.

Предприятия Бердска примут участие в реализации проекта «Академгородок 2.0»

вчера 12:27 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

На дорогах Новосибирской области начали работу пункты обогрева

вчера 09:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирец зарегистрировал в маленькой комнате 400 мигрантов

вчера 09:50 Хроника 0 Коммент.

Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине

вчера 08:32 Экономика 0 Коммент.

Сомнолог раскрыл секреты крепкого сна для «сов»

вчера 08:05 Общество 0 Коммент.

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