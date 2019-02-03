Эвакуация, морозы и победа - Итоги недели Сиб.фм

Уходящая неделя прошла под «эгидой» минирований, эвакуаций, морозов и выживания в стужу, температурных рекордов и методов спасения от обморожения. Мимоходом сменилась власть в новосибирской «Единой России», мэр отчитался о своих заслугах за пять лет, а хоккейная «Сибирь» прервала победную серию СКА. Всё, чем запомнится эта неделя — в Итогах недели.

Боевая готовность Понедельник, 28 января. Тон недели с самого утра задали шутники, сообщившие о минировании школ, торговых центров, больниц. Тысячи человек были эвакуированы, сотни квадратных метров обследованы сапёрами и собаками. Все письма, поступившие на электронные почты учреждений, оказались ложными.

С новым руководителем! Вторник, 29 января. Новосибирское реготделение «Единой России» тихо и без интриги сменило лидера. Валерий Ильенко от выборов отказался, а единственный оппонент Андрея Панфёрова Наталья Зубарева предложила однопартийцам за неё не голосовать. Панфёров, руководивший депутатской фракцией в заксобрании, теперь возглавил и всё отделение партии. Кто-то лжёт

Среда, 30 января. Новое видео громкой драки полицейского и супружеской пары с собакой без намордника поставило все точки над i в этой раздутой истории. В то время как даже российские звёзды эстрады Ольга Орлова и Лолита Милявская постили у себя в Инстаграме рассказ о «бесчинстве» полицейского, следственный комитет возбудил уголовное дело именно в отношении супругов. И собака, судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, действительно несколько раз укусила стража порядка.

Боевая готовность. Дубль два Четверг, 31 января. Экстренные службы вновь с самого утра мчались в разные точки города на проверку сообщений о минировании. Вновь школы, детские сады и мэрия. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал действия анонимов «информационным терроризмом», но подчеркнул, что все здания будут проверены самым тщательным образом. Дети (кто со слезами от испуга, кто с радостью) отправились по домам. И тревога опять оказалась ложной.

Морозная аномалия Пятница, 1 февраля. Пришли аномальные морозы, о которых говорили и которых боялись всю неделю. Похолодало резко, дети не пошли в школу, а автомобили отказались заводиться. Животным новосибирского зоопарка в открытых вольерах увеличили норматив питания, на дороги области вышли пункты обогрева, военным уменьшили время пребывания на улице. Драгоценная победа

Суббота, 2 февраля. Главным событием субботы, конечно, стала невероятная победа хоккейной команды «Сибирь» в матче с лидером турнирной таблицы регулярного чемпионата КХЛ питерским СКА. Такую битву, которую показали команды на поле, болельщики даже не ожидали. Когда в третьем периоде армейцы раз за разом атаковали ворота Алексея Красикова, а он раз за разом отбивал все их попытки, трибуны неистовали, крики по интонации доходили до истерики. Потому что все понимали, что забитая в первом периоде сибиряками шайба может стать победной для новосибирцев. Чем и станет в итоге.