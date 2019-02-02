Ипотечные ставки снова становятся двузначными

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Ипотечные ставки снова становятся двузначнымиРубрика: экономика, общество
04.02.2019 08:26
фото с сайта pixabay.com
Ведущие банки России повысили ставки по ипотеке от 0,6 до 1,2% и сократили срок одобрения до одного месяца.
Эксперты банковского рынка уверяют, что уже в первом полугодии 2019 ставки по ипотеке вновь станут двузначными. Сбербанк и ВТБ уже подняли процентную ставку, Газпром и ФК «Открытие» заявили о ближайшем изменении. За ними потянутся и более мелкие участники рынка, сообщает газета «Коммерсантъ». Всё дело в том, что банки снижали ставку в ущерб рентабельности, и конец противостояние должен был случиться.
Вместе с поднятием ставок банки снизили срок на поиск жилья. Если раньше он доходил до четырёх месяцев, то уже в этом году предварительно одобренные заявки будут действовать 2-4 недели. И связано это опять же с процентной ставкой. Раньше у банков была уверенность в неизменности процента, сейчас ситуация иная. И никто не хочет брать на себя невыгодные обязательства надолго.
Ещё один негативный тренд текущего года — увеличение стоимости жилья. Эксперты считают, что он связан с изменением схемы финансирования строительства новых домов. Вероятно, в таких условиях заёмщиков станет меньше, но не принципиально. Поэтому, если есть выбранный для себя объект, с ипотекой всё же стоит поторопиться, подчёркивают аналитики рынка.
Напомним, ипотека в Сбербанке внезапно подорожала в октябре прошлого года.
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