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Ипотечные ставки снова становятся двузначными

Рубрика: экономика, общество

04.02.2019 08:26

фото с сайта pixabay.com

Ведущие банки России повысили ставки по ипотеке от 0,6 до 1,2% и сократили срок одобрения до одного месяца. 

Эксперты банковского рынка уверяют, что уже в первом полугодии 2019 ставки по ипотеке вновь станут двузначными. Сбербанк и ВТБ уже подняли процентную ставку, Газпром и ФК «Открытие» заявили о ближайшем изменении. За ними потянутся и более мелкие участники рынка, сообщает газета «Коммерсантъ». Всё дело в том, что банки снижали ставку в ущерб рентабельности, и конец противостояние должен был случиться. 

Вместе с поднятием ставок банки снизили срок на поиск жилья. Если раньше он доходил до четырёх месяцев, то уже в этом году предварительно одобренные заявки будут действовать 2-4 недели. И связано это опять же с процентной ставкой. Раньше у банков была уверенность в неизменности процента, сейчас ситуация иная. И никто не хочет брать на себя невыгодные обязательства надолго. 

Ещё один негативный тренд текущего года — увеличение стоимости жилья. Эксперты считают, что он связан с изменением схемы финансирования строительства новых домов. Вероятно, в таких условиях заёмщиков станет меньше, но не принципиально. Поэтому, если есть выбранный для себя объект, с ипотекой всё же стоит поторопиться, подчёркивают аналитики рынка. 

Напомним, ипотека в Сбербанке внезапно подорожала в октябре прошлого года.

Теги: ипотека банки Газпромбанк Сбербанк

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