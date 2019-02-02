Магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири - учёные

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Американские учёные считают, что северный магнитный полюс Земли смещается от канадской Арктики в сторону Сибири – к Таймыру.

Прибытие магнитного полюса в точку ожидают через 30-40 лет. В последний раз магнитную модель мира составляли в 2015 году, она должна была служить до 2020 года. Однако магнитное поле меняется так быстро, что уже в этом году учёным пришлось обновлять модель. Навигационные ошибки всё время увеличиваются, говорят специалисты.

По мнению учёных, проблема заключается в сдвигах, происходящих глубоко внутри планеты. Большую часть магнитного поля производит жидкость в ядре Земли. Эти изменения и влияют на происходящее наверху. Например, в 2016 году под севером Южной Америки и восточной части Тихого океана магнитный полюс сдвинулся.

Тот факт, что магнитное поле быстро сдвигается, делает регион наиболее склонным к катаклизмам. Учёные сейчас пытаются понять, почему магнитное поле движется так быстро.

Напомним, сибирские учёные придумали удобрение для выращивания пшеницы на Марсе.