Магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири - учёные

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Магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири - учёныеРубрика: наука
04.02.2019 07:52
фото с сайта pixabay.com
Американские учёные считают, что северный магнитный полюс Земли смещается от канадской Арктики в сторону Сибири – к Таймыру.
Прибытие магнитного полюса в точку ожидают через 30-40 лет. В последний раз магнитную модель мира составляли в 2015 году, она должна была служить до 2020 года. Однако магнитное поле меняется так быстро, что уже в этом году учёным пришлось обновлять модель. Навигационные ошибки всё время увеличиваются, говорят специалисты.
По мнению учёных, проблема заключается в сдвигах, происходящих глубоко внутри планеты. Большую часть магнитного поля производит жидкость в ядре Земли. Эти изменения и влияют на происходящее наверху. Например, в 2016 году под севером Южной Америки и восточной части Тихого океана магнитный полюс сдвинулся.
Тот факт, что магнитное поле быстро сдвигается, делает регион наиболее склонным к катаклизмам. Учёные сейчас пытаются понять, почему магнитное поле движется так быстро.
Напомним, сибирские учёные придумали удобрение для выращивания пшеницы на Марсе.
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