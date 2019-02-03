На алтайских браконьеров ведётся охота с воздуха

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На алтайских браконьеров ведётся охота с воздухаРубрика: общество
03.02.2019 11:25
фото пресс-службы минприроды Алтайского края
Беспилотники отслеживают незаконных охотников и «чёрных лесорубов».
В Алтайском крае проведён эксперимент: с помощью летательных аппаратов сотрудники управления охотничьего хозяйства края и Росгвардии обследовали лесничество на границе Первомайского и Тальменского районов. Зимой такая спецоперация проводится впервые.
В минприроды края отмечают, что во время пробного полёта нарушений обнаружено не было. Зато удалось отследить, что в одном из мест лесного массива незаконной рубки больше не было -свежих спилов нет, следов техники тоже. Обнаружены две пилорамы, законность установки которых ещё предстоит выяснить. Картинка чёткая, координаты места передаются точно.
В борьбе с незаконными охотниками новые технологии сыграют огромную роль.
«Самой лакомой добычей для многих охотников являются лоси, косули, олени, кабаны. Напомним, что с 1 января уже запрещена охота на копытных за исключением кабанов. Однако большинство выявленных преступлений с начала года связаны как раз с незаконной добычей косуль и лосей», — сообщает пресс-служба министерства.
Как только картинка с беспилотника поступает в штаб, оперативная группа незамедлительно выезжает на место совершения преступления. Эффективность пресечения правонарушений будет значительно увеличена, уверены в ведомстве.
Напомним, в январе в Новосибирской области задержан омич-браконьер с тушами косуль.
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