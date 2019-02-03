2 балла
-30
65.66 75.15
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

На конференции в Новосибирске выбрали столицу «Тотального диктанта - 2019»

сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

Двое новосибирцев чуть не замёрзли в овраге

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

В Омске иномарка сбила пешеходов: парень насмерть, девушка жива

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

На алтайских браконьеров ведётся охота с воздуха

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть отчитался перед активом партии КПРФ о результатах за пять лет работы

сегодня 10:54 Политика 0 Коммент.

Сибирские вузы будут развивать экономические отношения с Казахстаном

сегодня 10:27 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцам в прошлом году оказано услуг на 155 миллиардов рублей

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Военные автоинспекторы Сибири усилили контроль из-за морозов

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

Погиб основатель известного Томского театра «2+ку» Владимир Захаров

вчера 14:30 Хроника 0 Коммент.

Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопед

вчера 13:20 Хроника 0 Коммент.

Предприятия Бердска примут участие в реализации проекта «Академгородок 2.0»

вчера 12:27 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

На дорогах Новосибирской области начали работу пункты обогрева

вчера 09:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирец зарегистрировал в маленькой комнате 400 мигрантов

вчера 09:50 Хроника 0 Коммент.

Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине

вчера 08:32 Экономика 0 Коммент.

Сомнолог раскрыл секреты крепкого сна для «сов»

вчера 08:05 Общество 0 Коммент.

На алтайских браконьеров ведётся охота с воздуха

Рубрика: общество

03.02.2019 11:25

фото пресс-службы минприроды Алтайского края

Беспилотники отслеживают незаконных охотников и «чёрных лесорубов». 

В Алтайском крае проведён эксперимент: с помощью летательных аппаратов сотрудники управления охотничьего хозяйства края и Росгвардии обследовали лесничество на границе Первомайского и Тальменского районов. Зимой такая спецоперация проводится впервые. 

В минприроды края отмечают, что во время пробного полёта нарушений обнаружено не было. Зато удалось отследить, что в одном из мест лесного массива незаконной рубки больше не было -свежих спилов нет, следов техники тоже. Обнаружены две пилорамы, законность установки которых ещё предстоит выяснить. Картинка чёткая, координаты места передаются точно. 

 

В борьбе с незаконными охотниками новые технологии сыграют огромную роль.  

«Самой лакомой добычей для многих охотников являются лоси, косули, олени, кабаны. Напомним, что с 1 января уже запрещена охота на копытных за исключением кабанов. Однако большинство выявленных преступлений с начала года связаны как раз с незаконной добычей косуль и лосей», — сообщает пресс-служба министерства. 

Как только картинка с беспилотника поступает в штаб, оперативная группа незамедлительно выезжает на место совершения преступления. Эффективность пресечения правонарушений будет значительно увеличена, уверены в ведомстве. 

Напомним, в январе в Новосибирской области задержан омич-браконьер с тушами косуль. 

Теги: природа браконьерство Алтайский край

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

На конференции в Новосибирске выбрали столицу «Тотального диктанта - 2019»

сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

Двое новосибирцев чуть не замёрзли в овраге

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

В Омске иномарка сбила пешеходов: парень насмерть, девушка жива

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

На алтайских браконьеров ведётся охота с воздуха

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть отчитался перед активом партии КПРФ о результатах за пять лет работы

сегодня 10:54 Политика 0 Коммент.

Сибирские вузы будут развивать экономические отношения с Казахстаном

сегодня 10:27 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцам в прошлом году оказано услуг на 155 миллиардов рублей

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Военные автоинспекторы Сибири усилили контроль из-за морозов

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

Погиб основатель известного Томского театра «2+ку» Владимир Захаров

вчера 14:30 Хроника 0 Коммент.

Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопед

вчера 13:20 Хроника 0 Коммент.

Предприятия Бердска примут участие в реализации проекта «Академгородок 2.0»

вчера 12:27 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

На дорогах Новосибирской области начали работу пункты обогрева

вчера 09:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирец зарегистрировал в маленькой комнате 400 мигрантов

вчера 09:50 Хроника 0 Коммент.

Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине

вчера 08:32 Экономика 0 Коммент.

Сомнолог раскрыл секреты крепкого сна для «сов»

вчера 08:05 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
14.12.2018

Частный инвестор хочет застроить рекреационную зону многоэтажками

Жители Советского района выступили против строительства жилых выс...

Читать далее
Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
23.10.2018

Монстры под водой: кого можно поймать в реках Сибири

Под тёмной водой прячутся тайны огромных размеров и удивительных...

Читать далее
Image
15.06.2018

ЧС ради аграриев

Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...

Читать далее
Image
02.04.2018

Посевная в убытке

Сельхозпроизводители считают перспективу сезона туманной...

Читать далее
Image
29.03.2018

Алтай заливает

Хроника чрезвычайной ситуации

Читать далее

Новости по теме

28 видов животных и растений дополнительно внесены в Красную книгу Новосибирской области 27.01.2019 В Алтайском крае вводится карантин по ОРВИ и гриппу 27.01.2019 Мгновенная карма: томского «чёрного лесоруба» убило спиленным им же деревом 24.01.2019

Популярное

Image

В Новосибирской области температура упала до -49 градусов

Image

Экс-глава новосибирской ГИБДД поставил под угрозу безопасность вс...

Image

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

Image

Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

Image

Новосибирцы заплатили около 8 миллионов за билеты на семинар теле...

Image

Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбас...

Image

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

Image

Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре ...

Image

В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

Image

МЧС предупреждает новосибирцев об аномальных морозах до -40 граду...

Image

Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

Image

Помощник украл у пенсионерки 100 тысяч рублей в Новосибирске

Image

В Алтайском крае вводится карантин по ОРВИ и гриппу