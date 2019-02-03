На алтайских браконьеров ведётся охота с воздуха

В Алтайском крае проведён эксперимент: с помощью летательных аппаратов сотрудники управления охотничьего хозяйства края и Росгвардии обследовали лесничество на границе Первомайского и Тальменского районов. Зимой такая спецоперация проводится впервые.

В минприроды края отмечают, что во время пробного полёта нарушений обнаружено не было. Зато удалось отследить, что в одном из мест лесного массива незаконной рубки больше не было -свежих спилов нет, следов техники тоже. Обнаружены две пилорамы, законность установки которых ещё предстоит выяснить. Картинка чёткая, координаты места передаются точно.

В борьбе с незаконными охотниками новые технологии сыграют огромную роль.

«Самой лакомой добычей для многих охотников являются лоси, косули, олени, кабаны. Напомним, что с 1 января уже запрещена охота на копытных за исключением кабанов. Однако большинство выявленных преступлений с начала года связаны как раз с незаконной добычей косуль и лосей», — сообщает пресс-служба министерства.

Как только картинка с беспилотника поступает в штаб, оперативная группа незамедлительно выезжает на место совершения преступления. Эффективность пресечения правонарушений будет значительно увеличена, уверены в ведомстве.

Напомним, в январе в Новосибирской области задержан омич-браконьер с тушами косуль.