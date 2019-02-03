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На конференции в Новосибирске выбрали столицу «Тотального диктанта - 2019»

Рубрика: общество

03.02.2019 13:02

ФОТО ВЕРОНИКИ СОСЕДКИНОЙ

Претендентов было несколько, голосование длилось почти целый день. 

В Новосибирске прошло голосование, по результате которого определен город-столица «Тотального диктанта». Выборы шли целый день и на лидерство претендовали сразу несколько городов: Пенза, Казань, Вологда, Ростов-на-Дону и Таллин, который и стал победителем. 

До 2018 года именно Новосибирск считался столицей «Тотального диктанта», однако правила решили изменить, позволив на основании голосования выбирать и другие города. Так, в прошлом году титул столицы носил Владивосток. Следующий Тотальный диктант будет юбилейным — пятнадцатым — и пройдёт 13 апреля.

За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2018 году событие охватило 76 стран, объединив 227 тысяч человек в 1021 городе. 

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, кто именно напишет текст «Тотального диктанта» для новосибирцев. 

 

Теги: вузы Тотальный диктант обучение

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