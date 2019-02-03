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Новосибирец обманул покупателей авто на 10 миллионов рублей

Рубрика: общество

03.02.2019 15:40

фото из архива Сиб.фм

В Новосибирске осудили предпринимателя за мошенничество с продажей машин.

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о мошенничестве с автомобилями. Как сообщила прокуратура Новосибирской области, 35-летний Мачихин в 2014 году решил создать коммерческую организацию, чтобы привлекать клиентов, которые хотят приобрести автомобили иностранного производства.

С октября 2014 года по октябрь 2015 года клиенты покупали у него автомобили, заключали с ООО «ЮГ» договоры и считали, что после оплаты авто будет их собственностью. Однако после передачи денег покупатели не приобретали право собственности на авто.

В результате своих действий Мачихин причинил материальный ущерб другой организации, которая передавала автомобили по дилерскому соглашению и договору поставки демонстрационных авто, а также ущерб покупателям на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.

Кроме того, в октябре 2015 он уговорил гендиректора ООО «А.», в котором был финансовым директором, закупить автомобили для их дальнейшей продажи. В итоге авто куплены не были, а деньги – свыше 9 миллионов рублей – похитил путём присвоения.

Подсудимый по предъявленному обвинению вину свою не признал. Суд признал Мачихина виновным в совершении преступлений и назначил 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

 

Теги: суд мошенничество

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сегодня 16:00 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

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вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:20 Хроника 0 Коммент.

18 человек спасены из замерзшего на трассе автобуса под Новосибирском

вчера 12:51 Общество 0 Коммент.

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