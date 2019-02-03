Новосибирец обманул покупателей авто на 10 миллионов рублей

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Новосибирец обманул покупателей авто на 10 миллионов рублейРубрика: общество
03.02.2019 15:40
фото из архива Сиб.фм
В Новосибирске осудили предпринимателя за мошенничество с продажей машин.
Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о мошенничестве с автомобилями. Как сообщила прокуратура Новосибирской области, 35-летний Мачихин в 2014 году решил создать коммерческую организацию, чтобы привлекать клиентов, которые хотят приобрести автомобили иностранного производства.
С октября 2014 года по октябрь 2015 года клиенты покупали у него автомобили, заключали с ООО «ЮГ» договоры и считали, что после оплаты авто будет их собственностью. Однако после передачи денег покупатели не приобретали право собственности на авто.
В результате своих действий Мачихин причинил материальный ущерб другой организации, которая передавала автомобили по дилерскому соглашению и договору поставки демонстрационных авто, а также ущерб покупателям на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.
Кроме того, в октябре 2015 он уговорил гендиректора ООО «А.», в котором был финансовым директором, закупить автомобили для их дальнейшей продажи. В итоге авто куплены не были, а деньги – свыше 9 миллионов рублей – похитил путём присвоения.
Подсудимый по предъявленному обвинению вину свою не признал. Суд признал Мачихина виновным в совершении преступлений и назначил 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
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