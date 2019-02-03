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Новосибирский ёж предсказал тёплую и солнечную весну

Рубрика: общество

03.02.2019 09:48

фото с сайта pixabay.com

В новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило отпраздновали традиционный День ежа.

Каждый год 2 февраля в зоопарке празднуется День ежа. Ёжику, который проживает в клубе Юного биолога, на выбор предоставляется две миски с едой. Рядом с одной — рисунок с пасмурным небом, со второй — яркое солнышко. В зависимости от того, какую миску выбирает маленький хищник, и судят о погоде на весну.

В этом году ёж не сомневался и уверенным шагом направился к миске с солнцем, предсказав тёплую погоду на весну.

В дикой природе ежи зимой спят. Но в зоопарке для них достаточно пищи и подходящие условия, поэтому они отказываются ото сна. Посетители могут видеть колючих обитателей в павильоне Ночной мир. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как животные зоопарка справляются с аномальными морозами.

Теги: животные Новосибирский зоопарк

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сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

Двое новосибирцев чуть не замёрзли в овраге

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:54 Политика 0 Коммент.

Сибирские вузы будут развивать экономические отношения с Казахстаном

сегодня 10:27 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцам в прошлом году оказано услуг на 155 миллиардов рублей

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Военные автоинспекторы Сибири усилили контроль из-за морозов

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

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Погиб основатель известного Томского театра «2+ку» Владимир Захаров

вчера 14:30 Хроника 0 Коммент.

Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопед

вчера 13:20 Хроника 0 Коммент.

Предприятия Бердска примут участие в реализации проекта «Академгородок 2.0»

вчера 12:27 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

На дорогах Новосибирской области начали работу пункты обогрева

вчера 09:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирец зарегистрировал в маленькой комнате 400 мигрантов

вчера 09:50 Хроника 0 Коммент.

Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине

вчера 08:32 Экономика 0 Коммент.

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