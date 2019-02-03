Новосибирский ёж предсказал тёплую и солнечную весну

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В новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило отпраздновали традиционный День ежа.

Каждый год 2 февраля в зоопарке празднуется День ежа. Ёжику, который проживает в клубе Юного биолога, на выбор предоставляется две миски с едой. Рядом с одной — рисунок с пасмурным небом, со второй — яркое солнышко. В зависимости от того, какую миску выбирает маленький хищник, и судят о погоде на весну.

В этом году ёж не сомневался и уверенным шагом направился к миске с солнцем, предсказав тёплую погоду на весну.

В дикой природе ежи зимой спят. Но в зоопарке для них достаточно пищи и подходящие условия, поэтому они отказываются ото сна. Посетители могут видеть колючих обитателей в павильоне Ночной мир.

Напомним, ранее мы рассказывали, как животные зоопарка справляются с аномальными морозами.