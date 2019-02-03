Рэпер Децл умер в гримерке после концерта в Ижевске

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Рэпер Децл умер в гримерке после концерта в ИжевскеРубрика: общество
03.02.2019 13:15
фото с официальной страницы музыканта
Российский рэпер Децл, настоящее имя которого Кирилл Толмацкий, скончался минувшей ночью. Сообщение об этом появилось в официальной группе музыканта во «Вконтакте».
«Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами», — говорится в сообщении.
Как сообщил газете «Известия» концертный директор музыканта Павел Беленец, по предварительным данным, причиной смерти Децла стала остановка сердца. Известно, что сегодня ночью Кирилл Толмацкий выступал в Ижевске. После выступления рэпер пошёл в гримерку, и уже через несколько минут ему стало плохо.
Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) родился 22 июля 1983 года в Москве. В начале своей карьеры выступал в коллективе «Bad B. Альянс». В 2000-е Децл выпускает свой дебютный альбом «Кто? Ты», который входит в число самых продаваемых в России с тиражом более миллиона экземпляров.
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