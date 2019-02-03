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Рэпер Децл умер в гримерке после концерта в Ижевске

Рубрика: общество

03.02.2019 13:15

фото с официальной страницы музыканта

Российский рэпер Децл, настоящее имя которого Кирилл Толмацкий, скончался минувшей ночью. Сообщение об этом появилось в официальной группе музыканта во «Вконтакте».

«Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами», — говорится в сообщении.

Как сообщил газете «Известия» концертный директор музыканта Павел Беленец, по предварительным данным, причиной смерти Децла стала остановка сердца. Известно, что сегодня ночью Кирилл Толмацкий выступал в Ижевске. После выступления рэпер пошёл в гримерку, и уже через несколько минут ему стало плохо.

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) родился 22 июля 1983 года в Москве. В начале своей карьеры выступал в коллективе «Bad B. Альянс». В 2000-е Децл выпускает свой дебютный альбом «Кто? Ты», который входит в число самых продаваемых в России с тиражом более миллиона экземпляров.

Теги: знаменитости

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Аномальные морозы до –40 сохранятся в Новосибирской области

сегодня 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске мужчина ограбил старушку в квартире

сегодня 16:27 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:00 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

В Омске иномарка сбила пешеходов: парень насмерть, девушка жива

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

На алтайских браконьеров ведётся охота с воздуха

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:54 Политика 0 Коммент.

Сибирские вузы будут развивать экономические отношения с Казахстаном

сегодня 10:27 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцам в прошлом году оказано услуг на 155 миллиардов рублей

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Военные автоинспекторы Сибири усилили контроль из-за морозов

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске спасатели вытащили ребёнка из заблокированного автомобиля

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Погиб основатель известного Томского театра «2+ку» Владимир Захаров

вчера 14:30 Хроника 0 Коммент.

Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопед

вчера 13:20 Хроника 0 Коммент.

18 человек спасены из замерзшего на трассе автобуса под Новосибирском

вчера 12:51 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:27 Общество 0 Коммент.

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