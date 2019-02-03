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Самолёт Новосибирск – Камрань вернулся в Толмачёво из-за разгерметизации

Рубрика: проиcшествия

03.02.2019 16:00

фото с сайта pixabay.com

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте проводит проверку по факту возврата рейса «Новосибирск – Камрань» в Толмачёво.

1 февраля около 03:09 по местному времени в новосибирском аэропорту Толмачёво аварийно сел Boeing-757-200. По предварительным данным, на борту находилось 7 членов экипажа и 243 пассажира, среди которых было восемь детей.

Пресс-служба ведомства сообщает, что после взлёта из аэропорта Толмачёво в самолёте сработал датчик разгерметизации салона. Командир судна решил вернуться в аэропорт вылета.

«В результате авиационного инцидента никто из находившихся на борту не пострадал», — отмечают в ведомстве.

Следователи уже осмотрели место происшествия, получили объяснения от экипажа. Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: Толмачёво самолет

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