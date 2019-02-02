Сотрудники ГИБДД под Томском три часа обогревали людей из сломанного автомобиля

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Сотрудники ГИБДД под Томском три часа обогревали людей из сломанного автомобиляРубрика: общество
04.02.2019 09:01
фото пресс-службы ГУ МВД по Томской области
В Томской области из-за сломавшегося генератора в автомобиле в -35 замерзали водитель и два пассажира.
В дежурную часть ГИБДД по Томской области поступил звонок, что на подъезде к областному центру на трассе сломался автомобиль, в котором находятся три человека. Экипаж ГИБДД выехал на место для оказания помощи попавшим в беду людям.
Пассажиры и водитель сразу после обнаружения автомобиля были пересажены в патрульную машину, где им предложили горячий чай. Водитель пояснил, что у автомобиля сломался генератор, двигатель заглох. Ремонтировать машину на 35-градусном морозе было попросту невозможно.
В течение трёх часов экипаж ГИБДД был рядом со сломанной иномаркой, пока не приехал эвакуатор и не транспортировал автомобиль к месту ремонта. После этого стражи порядка вновь вернулись к исполнению обязанностей.
Напомним, в Новосибирской области из сломанного на морозе автобуса спасены 18 человек.
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