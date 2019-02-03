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В Новосибирске мужчина ограбил старушку в квартире

Рубрика: проиcшествия

03.02.2019 16:27

фото с сайта pixabay.com

Полицейские Новосибирска просят о помощи в розыске мужчины, который ограбил старушку в собственной квартире в Советском районе.

Вчера, 2 февраля, около трёх часов дня в квартиру по улице Терешковой позвонил неизвестный мужчина. Под предлогом проверки показаний приборов учёта он вошёл в квартиру к 82-летней женщине и украл кошелёк, в котором было 900 рублей, сообщает пресс-служба областного главка.

Полицейские по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». В совершении преступления правоохранители подозревают молодого человека славянской внешности. На вид мужчине 20-25 лет, худощавого телосложения, овальное лицо, голубые или серые глаза. Был одет в коричневую матерчатую куртку, чёрную вязаную шапку и серое трико.

Напомним, в январе жадный рецидивист дважды ограбил квартиру в Новосибирске. 

Теги: полиция ограбление розыск

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В Новосибирске мужчина ограбил старушку в квартире

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сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

В Омске иномарка сбила пешеходов: парень насмерть, девушка жива

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

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Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопед

вчера 13:20 Хроника 0 Коммент.

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вчера 12:51 Общество 0 Коммент.

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