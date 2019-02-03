В Новосибирске мужчина ограбил старушку в квартире

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В Новосибирске мужчина ограбил старушку в квартиреРубрика: проиcшествия
03.02.2019 16:27
фото с сайта pixabay.com
Полицейские Новосибирска просят о помощи в розыске мужчины, который ограбил старушку в собственной квартире в Советском районе.
Вчера, 2 февраля, около трёх часов дня в квартиру по улице Терешковой позвонил неизвестный мужчина. Под предлогом проверки показаний приборов учёта он вошёл в квартиру к 82-летней женщине и украл кошелёк, в котором было 900 рублей, сообщает пресс-служба областного главка.
Полицейские по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». В совершении преступления правоохранители подозревают молодого человека славянской внешности. На вид мужчине 20-25 лет, худощавого телосложения, овальное лицо, голубые или серые глаза. Был одет в коричневую матерчатую куртку, чёрную вязаную шапку и серое трико.
Напомним, в январе жадный рецидивист дважды ограбил квартиру в Новосибирске.
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