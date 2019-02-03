В Новосибирске рецидивисты переломали кости черепа таксисту

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В Новосибирске рецидивисты переломали кости черепа таксистуРубрика: проиcшествия
03.02.2019 14:23
фото с сайта pixabay.com
Выезд на заказ для 43-летнего таксиста закончился реанимацией.
Отдел полиции Заельцовского района Новосибирска установил двоих новосибирцев, которые ночью 1 февраля жестоко избили водителя такси на улице Дуси Ковальчук.
Сообщение о происшествии поступило в полицию из больницы, куда был доставлен мужчина с черепно-мозговой травмой, переломами костей лица и ушибами. Избитый пояснил, что на него напали двое неизвестных пассажиров.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 25 лет», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Установлено, что оба ранее привлекались к уголовной ответственности, причём один из них неоднократно. В отношении них возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Обоим грозит до 12 лет колонии.
Напомним, в январе мужчина избил костылём собственную мать.
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