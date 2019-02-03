В Новосибирске рецидивисты переломали кости черепа таксисту

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Выезд на заказ для 43-летнего таксиста закончился реанимацией.

Отдел полиции Заельцовского района Новосибирска установил двоих новосибирцев, которые ночью 1 февраля жестоко избили водителя такси на улице Дуси Ковальчук.

Сообщение о происшествии поступило в полицию из больницы, куда был доставлен мужчина с черепно-мозговой травмой, переломами костей лица и ушибами. Избитый пояснил, что на него напали двое неизвестных пассажиров.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 25 лет», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.