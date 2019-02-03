В Омске иномарка сбила пешеходов: парень насмерть, девушка жива

ФОТО пресс-службы ГУ МВД по Омской области

В социальных сетях обсуждают несколько версий произошедшего, официального подтверждения им нет.

В Омске на ул. Малиновского в ночь на 2 февраля произошло ДТП с участием иномарки и двух пешеходов. По официальным данным, водитель «Хонды Аккорд» допустил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте. Затем и сам автомобиль съехал в кювет. Молодой человек 1995 года рождения скончался на месте от полученных травм. Его спутница, а также водитель и пассажир автомобиля обратились к медикам за помощью.

В социальных сетях уже ходят различные версии случившегося. По одной из них ДТП произошло из-за образовавшейся на дороге колеи — водитель не справился с управлением и вылетел прямо на пешеходов. По другой – девушка пыталась броситься под машину, а парень старался её удержать и сам погиб. Ни та, ни другая версии официально пока не подтверждены.

Напомним, в январе этого года школьник попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе.