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В Омске иномарка сбила пешеходов: парень насмерть, девушка жива

Рубрика: проиcшествия

03.02.2019 11:59

ФОТО пресс-службы ГУ МВД по Омской области

В социальных сетях обсуждают несколько версий произошедшего, официального подтверждения им нет.

В Омске на ул. Малиновского в ночь на 2 февраля произошло ДТП с участием иномарки и двух пешеходов. По официальным данным, водитель «Хонды Аккорд» допустил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте. Затем и сам автомобиль съехал в кювет. Молодой человек 1995 года рождения скончался на месте от полученных травм. Его спутница, а также водитель и пассажир автомобиля обратились к медикам за помощью. 

В социальных сетях уже ходят различные версии случившегося. По одной из них ДТП произошло из-за образовавшейся на дороге колеи — водитель не справился с управлением и вылетел прямо на пешеходов. По другой – девушка пыталась броситься под машину, а парень старался её удержать и сам погиб. Ни та, ни другая версии официально пока не подтверждены.

Напомним, в январе этого года школьник попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе. 

Теги: происшествия ДТП Омская область

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Предложить новость

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сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

Двое новосибирцев чуть не замёрзли в овраге

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

В Омске иномарка сбила пешеходов: парень насмерть, девушка жива

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

На алтайских браконьеров ведётся охота с воздуха

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:54 Политика 0 Коммент.

Сибирские вузы будут развивать экономические отношения с Казахстаном

сегодня 10:27 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцам в прошлом году оказано услуг на 155 миллиардов рублей

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Военные автоинспекторы Сибири усилили контроль из-за морозов

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

Погиб основатель известного Томского театра «2+ку» Владимир Захаров

вчера 14:30 Хроника 0 Коммент.

Из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

В Бердске в гараже сгорели 12 автомобилей и мопед

вчера 13:20 Хроника 0 Коммент.

Предприятия Бердска примут участие в реализации проекта «Академгородок 2.0»

вчера 12:27 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в двух ДТП

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

На дорогах Новосибирской области начали работу пункты обогрева

вчера 09:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирец зарегистрировал в маленькой комнате 400 мигрантов

вчера 09:50 Хроника 0 Коммент.

Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине

вчера 08:32 Экономика 0 Коммент.

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вчера 08:05 Общество 0 Коммент.

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