В Омске иномарка сбила пешеходов: парень насмерть, девушка жива

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В Омске иномарка сбила пешеходов: парень насмерть, девушка живаРубрика: проиcшествия
03.02.2019 11:59
ФОТО пресс-службы ГУ МВД по Омской области
В социальных сетях обсуждают несколько версий произошедшего, официального подтверждения им нет.
В Омске на ул. Малиновского в ночь на 2 февраля произошло ДТП с участием иномарки и двух пешеходов. По официальным данным, водитель «Хонды Аккорд» допустил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте. Затем и сам автомобиль съехал в кювет. Молодой человек 1995 года рождения скончался на месте от полученных травм. Его спутница, а также водитель и пассажир автомобиля обратились к медикам за помощью.
В социальных сетях уже ходят различные версии случившегося. По одной из них ДТП произошло из-за образовавшейся на дороге колеи — водитель не справился с управлением и вылетел прямо на пешеходов. По другой – девушка пыталась броситься под машину, а парень старался её удержать и сам погиб. Ни та, ни другая версии официально пока не подтверждены.
Напомним, в январе этого года школьник попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе.
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