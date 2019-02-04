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715 заявлений подали в первые секунды записи в первый класс в Новосибирске

Рубрика: общество

04.02.2019 17:28

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Новосибирские родители более 60 % заявлений в первый класс подали в электронном виде через портал Госуслуг.

За первые четыре дня в новосибирские школы поступило более пяти тысяч заявлений от родителей будущих первоклассников. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Жители Новосибирска ждали полуночи, чтобы записать своих детей в школу. В этом году запись проводилась не только в виде бумажного заявления, но и через портал Госуслуг. В первые секунды поступило 715 заявок. В общей сложности через сайт до 7 утра подали 1312 заявок»,  пояснил губернатор.

Травников также добавил, что через портал Госуслуг за первые дни поступило более половины заявлений. Губернатор посоветовал новосибирцам пользоваться электронным вариантом, чтобы «не заваливать школы бумагами», тем более в период сильных морозов.

Напомним, 1 февраля в школах стартовала запись в первый класс.

Теги: школы дети

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сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

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