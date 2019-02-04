715 заявлений подали в первые секунды записи в первый класс в Новосибирске

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Новосибирские родители более 60 % заявлений в первый класс подали в электронном виде через портал Госуслуг.

За первые четыре дня в новосибирские школы поступило более пяти тысяч заявлений от родителей будущих первоклассников. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Жители Новосибирска ждали полуночи, чтобы записать своих детей в школу. В этом году запись проводилась не только в виде бумажного заявления, но и через портал Госуслуг. В первые секунды поступило 715 заявок. В общей сложности через сайт до 7 утра подали 1312 заявок», – пояснил губернатор.

Травников также добавил, что через портал Госуслуг за первые дни поступило более половины заявлений. Губернатор посоветовал новосибирцам пользоваться электронным вариантом, чтобы «не заваливать школы бумагами», тем более в период сильных морозов.

Напомним, 1 февраля в школах стартовала запись в первый класс.