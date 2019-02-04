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Анатолий Локоть: -40 – это не аномально холодная погода

Рубрика: общество

04.02.2019 14:22

Скриншот с видео на youtube-канале «МЭР_И_Я»

В прямом эфире новосибирскому градоначальнику задали вопросы о ремонте школы, Травникове, дорогах и многом другом.

Сегодня в 12:30 мэр Новосибирска Анатолий Локоть в прямом эфире YouTube-канала «МЭР_И_Я» отвечал на вопросы жителей города. Ответы мэра на них публикует редакция Сиб.фм. 

Один из жителей задал вопрос о возможности отмены занятий в учебных заведениях в морозы. Ведь сейчас очень холодно. «Касаемо школ, от минус 30 до 40 градусов – это не аномальные морозы. Мы живем в Сибири, поэтому нужно быть готовым, что как минимум две декады зимы у нас будут с низкими температурами. Да, в это время возможен вариант отмены занятий, чтобы не нанести ущерб здоровью. Но надо помнить, что даже если один ребенок придёт в класс, то занятия всё равно состоятся», – ответил мэр.

Также с вопросом к Анатолию Локтю обратились жители Плющихинского жилмассива. Они спросили, когда у них появятся дороги, школы и поликлиники. «За время моей работы было построено два детских сада, строится школа – в следующем году она уже должна начать принимать детей. Очень важна и транспортная доступность. И самый короткий путь решения данной проблемы – организация трамвая. Уже есть несколько предложений от инвесторов. Что касается поликлиники, то мэрия занимается этим. Строительство будут вести в формате частного государственного партнёрства. Землю уже зарезервировали, чтобы использовать по назначению», – объясняет мэр.

Жители улицы Кубовой спросили Локтя о том, что будет со школой № 51, в которой ремонт начали десять лет назад. По словам мэра, сейчас главная задача состоит в том, чтобы построить пристройку, а не построить новую школу. «Мы добились того, что на федеральном уровне принято решение поддержать этот проект. Строительство уже ведётся. К 1 сентября пристройка должна быть готова, и тогда возможности школы увеличатся в разы», – поясняет Анатолий Локоть.

Среди вопросов, которые задавали новосибирцы, были и вопросы личного характера. Например, у мэра спросили, как он относится к Андрею Травникову. «У нас установились нормальные рабочие отношения. Но, наверное, личные взаимоотношения – это не повод для публичного обсуждения. Сейчас это оказывает положительное влияние на поиск решения в сложных ситуациях. Пока что здесь всё положительно», – ответил Анатолий Локоть.

В завершение прямого эфира мэр посоветовал жителям беречь себя и теплее одеваться перед выходом на улицу.

Напомним, в январе этого года мэр города Анатолий Локоть отчитался об уборке отходов и упрекнул местные соцсети в недобросовестности

Теги: мэр Мэрия Новосибирска Локоть Анатолий

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