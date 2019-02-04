Анатолий Локоть уволил начальника управления мэрии по жилищным вопросам

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Анатолий Локоть уволил начальника управления мэрии по жилищным вопросамРубрика: общество
04.02.2019 17:11
фото с сайта НГОНБ
Дмитрий Рыбалко проработал в мэрии более четырёх лет и решил уволиться по собственному желанию.
Сегодня по распоряжению Анатолия Локтя был уволен начальник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрий Рыбалко. Информацию об этом подтвердил Сиб.фм по телефону вице-мэр Новосибирска Артём Скатов.
Дмитрий Рыбалко занимал должность начальника около четырёх лет и решил уволиться по собственному желанию. Новый исполняющий обязанности руководителя управления пока что не назначен.
Рыбалко работал в мэрии Новосибирска с 2012 года. Через год он перешёл в администрацию губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области. В 2014 году стал начальником отдела по организационному обеспечению деятельности первого заместителя мэра города Новосибирска. С сентября 2014 года был назначен начальником управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Напомним, полторы недели назад министра лесного хозяйства Оренбургской области уволили после съёмок отвязного видео.
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