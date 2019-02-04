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Болельщиков хоккейной «Сибири» согреют бесплатным глинтвейном перед матчем
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Болельщиков хоккейной «Сибири» согреют бесплатным глинтвейном перед матчемРубрика: общество
04.02.2019 18:55
фото из группы «ХК СИБИРЬ» в соцсети «ВКонтакте»
Новосибирский хоккейный клуб решил отблагодарить тех, кто приходит их поддержать, несмотря на суровую погоду.
Сегодня, 4 февраля, в 19:30 в ЛДС «Сибирь» состоится очередной матч местной команды с ХК «Куньлунь». В благодарность за поддержку даже во время аномальных морозов наш клуб решил подарить каждому болельщику по бесплатному глинтвейну.
«Точки будут располагаться на втором этаже (слева и справа) с открытия и до 19:00! Предъявите билет или абонемент и получите свою бесплатную порцию», – сообщили в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».
Также при желании люди могут купить дополнительный стакан за 50 рублей.
Напомним, 4 февраля в Новосибирске температура воздуха опустится до -35…-40 градусов.
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Болельщиков хоккейной «Сибири» согреют бесплатным глинтвейном перед матчем
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