Директора строительной компании обвиняют в краже 1,4 миллиона рублей

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Прокуратура предъявила предпринимателю обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Прокуратура Колыванского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО СК «Строитель». Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено следственным органом по материалам прокурорской проверки законности соблюдения законодательства при исполнении муниципальных контрактов на производство работ для нужд муниципального образования рабочего посёлка Колывань.

По версии следствия, в сентябре 2017 года администрация рабочего посёлка для реализации государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» заключила с ООО «СК Строитель» муниципальный контракт на выполнение благоустройства площадок на территории муниципального образования. Контрактом было предусмотрено проведение обществом работ на сумму свыше 7,5 млн рублей.

Во время выполнения работ руководитель организации-подрядчика в отчётных документах указал ложные сведения об объёмах работ и их стоимости. Документы подписал глава администрации рабочего посёлка Колывань, после чего он в полном объёме перечислил деньги на расчётный счёт ООО «СК Строитель».

В итоге сумма ущерба бюджету муниципального образования составила 1,4 млн рублей.

Прокуратура района предъявила иск к руководителю фирмы и юридическому лицу о взыскании суммы причинённого преступлением ущерба (на рассмотрении). На имущество обвиняемого — денежные средства, долю в праве собственности на квартиру и автомобиль — наложили арест. Уголовное дело рассмотрит по существу Колыванский районный суд.

Напомним, в канун Нового года начальник бердского МВД с дочерью попали под следствие за мошенничество.